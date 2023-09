Thiago Medina reveló el primer antojo de Daniela Celis en el embarazo: "Compré 10"

De esta manera, el ex Gran Hermano se grabó por la calle, y reveló que se encontraba yendo a comprar dado que Dani tuvo sus primeros antojos. "Estaba por dormir la siesta, salta y me dice: 'quiero helado'", contó.

Acto seguido, entre risas, mostró una bolsa llena de helados y deslizó: "¿Quiere helado? Bueno, acá fui a comprar y diez helados le compré. Mejor que se coma los diez ahora...".

El video del inesperado anuncio de Daniela Celis que podría cambiar su vida

Hace algunas semanas Daniela Celis confirmó su embarazo de su pareja Thiago Medina. “ Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, había anunciado la ex Gran Hermano emocionada.

¿No hay dos sin tres? Ahora la morocha sorprendió con un video en el que planteó una incógnita. “Cuando me dicen que pueden ser tres bebés por el tamaño de mi panza, que se puede estar escondiendo uno atrás del otro”, escribió sobre las imágenes donde Daniela baila al ritmo de una canción de Shakira.

Resulta que la panza de la joven está creciendo a gran velocidad y por eso, la exparticipante de la casa más famosa del país compartió con sus seguidores el tremendo dato.

Aunque no aclaró si ese dato fue brindado por su médico, la realidad es que la influencer, oriunda de Moreno, está más que feliz y la panza va creciendo a buen ritmo.