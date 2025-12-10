Las impactantes fotos de Thiago Medina de las cicatrices en su cuerpo tras la larga y riesgosa operación

thiago medina foto cicatriz

Ante esto, Thiago Medina decidió sacarse varias fotos frente al espejo mostrando cómo quedó su cuerpo con las marcas en la piel que lleva con orgullo y que "le salvaron la vida".

"Para todos los que me mandan que es todo mentira que no tengo ni una cicatriz acá está para que vean que no miento y tengo otra más en la costilla. Y gracias a esas dos cicatrices me salvaron la vida. Gracias a Dios", indicó el joven.

Y luego en otro posteo agregó más imágenes: "Lo que es saber que gracias a estas sicatriz sigo vivo en es algo que me va a marcar para toda la vida".

"También saber que todo lo que pasé fue por algo y que pongan en duda una situación así de fuerte me parece una falta de respeto pero bueno, subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso", continuó con firmeza.

"Espero que con esto ya se le vayan todas las dudas que tenían y decir gracias a Dios estoy acá y a todos ustedes que oraron y pidieron por mi", finalizó con emoción Thiago Medina.

La furia de Camilota al ser acusada de usar la plata donada para Thiago Medina

Camila Deniz mostró en las redes algunos de los fuertes comentarios que recibió en los últimos días donde la acusan de utilizar de forma personal la plata que la gente donó en su momento por la salud de Thiago Medina.

“No es cierto nada de lo que decís. Quedate tranquilo, tengo mi vida, mis esfuerzos y mis logros. No necesito explicarme con agresión. Igual te deseo tranquilidad”, explicó la hermana de Thiago mostrando los terribles mensajes que osbervó.

Y agregó segura y tranquila de su accionar: “No es tan así como lo planteás. Yo sé lo que hago, lo que trabajo y cómo vivo. No voy a entrar en agresiones, que tengas un buen día”.

No obstante, Camilota decidió ampliar su descargo con un video en las redes: “La verdad que feo como leo los mensajes. Muchos hablan, pero muchos saben de mí, así que... Ya dije: las donaciones ya fueron la primera semana, pero yo no le tengo que dar explicaciones a nadie".

"Me duele en el corazón porque esta cara de cansada, que no me hago nada, o sea, es porque yo me esfuerzo, me esfuerzo, me mudé. No hay nada raro, no hay nada que esconder. Pero me entristece del otro lado que la gente opine así de mí. Así que nada, acá dos besitos y que Dios los bendiga”, concluyó su descargo Camila Deniz.