Impactante revelación de Arturo Puig sobre la muerte de Selva Alemán que abre sospechas: ¿mala praxis?

Al tiempo que continuó recordando con inevitable congoja: "Y bueno, al rato, Selva se recostó un poco y me dice: ‘Ay, me duele cada vez más, cada vez más’. Siempre el estómago, nunca el pecho. Llamé a la ambulancia, vino la ambulancia y ahí fue donde el tipo me dijo: ‘Es un infarto’. Salimos volando para el sanatorio. Entró y no salió más. Pero si yo sabía esto del primer médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del ICVA, que es el centro cardiológico. La llevaba volando. Pero bueno, evidentemente, viste estos médicos… te toman la presión y te dicen ‘estás todo bien’”.

Tras semejante revelación, la entrevistadora le sugirió a Puig que entonces habría habido "mala praxis", aunque el querido actor argentino fue sumamente cauto sobre si pensó en tomar acciones legales. “No sé, tendrían que, no sé, hacer... Buscar algo, no sé. No, la verdad que no. Ya está”, expresó dubitativo.

“Justamente esto es lo terrible, que fue tan de golpe y tan inesperado. Yo, ¿viste?, pienso, yo salgo a la calle a hacer, no sé, algún mandado, a alzar al perro y pienso que ella me va a estar esperando. Es un día a día y hora a hora. Una hora estás bien, otro caés, el día está mal, el otro... y así vas viviendo”, concluyó con el profundo dolor con el que inevitablemente está aprendiendo a convivir.

-Arturo Puig- Selva Alemán-

Cómo se desencadenó la muerte de Selva Alemán, esposa de Arturo Puig

La muerte de Selva Alemán, ocurrida el 3 de septiembre de 2024, sacudió de lleno al mundo del espectáculo argentino y dejó una herida profunda en la vida de Arturo Puig, su compañero durante más de cinco décadas. La actriz tenía 80 años y falleció a causa de un infarto agudo de miocardio en la Clínica Zabala, en la ciudad de Buenos Aires, tras una secuencia de hechos que con el paso de las horas fue tomando un dramatismo inesperado.

Todo comenzó durante la mañana de ese día, cuando Selva se descompensó en su casa y manifestó un fuerte dolor abdominal. Ante la preocupación, fue atendida por un médico —de origen extranjero— que le tomó la presión y descartó un cuadro grave, asegurando que se encontraba bien. Sin dolor en el pecho y con síntomas que parecían no encender las alarmas, la situación pareció, en un primer momento, controlada.

Sin embargo, con el correr de las horas, el malestar no cedió. Al mediodía o ya entrada la primera tarde, el dolor en el estómago persistía e incluso se intensificó. Alarmado, Arturo Puig decidió volver a llamar a emergencias. Esta vez, la intervención fue distinta: la ambulancia confirmó que Selva estaba atravesando un infarto. De inmediato, fue trasladada a la Clínica Zabala, pero pese a los esfuerzos médicos, sufrió un paro cardíaco que resultó fatal.

-Arturo Puig- Selva Alemán-

La noticia generó una ola de conmoción en el ambiente artístico. Colegas, amigos y figuras de distintas generaciones expresaron su dolor y despidieron a Selva con mensajes cargados de emoción. Ricardo Darín fue uno de los primeros en pronunciarse y escribió: “Selva querida y adorada, adiós amiga mía”, resaltando el vínculo cercano que los unía más allá del trabajo.

También se sumaron palabras y publicaciones de Gonzalo Heredia, Gustavo Yankelevich, Ángel de Brito y Pilar Smith, quienes compartieron fotos y recuerdos que recorrieron su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado oficial lamentando profundamente su partida y enviando sus condolencias a Arturo Puig y a toda su familia.

El último adiós tuvo lugar en el cementerio de La Chacarita, donde Arturo estuvo acompañado por familiares, amigos y figuras del espectáculo, entre ellos Marcelo de Bellis y Carlos Rottemberg, quien confirmó públicamente la triste noticia a través de Multiteatro. La despedida fue tan emotiva como silenciosa, marcada por el respeto y el cariño hacia una actriz comprometida, reconocida no solo por su carrera artística sino también por su firme defensa de los derechos humanos.