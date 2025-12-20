Impactante revelación de Arturo Puig sobre la muerte de Selva Alemán que abre sospechas: ¿mala praxis?
El actor habló como nunca antes sobre el repentino fallecimiento de su esposa, a fines de septiembre de 2024. Aquí, el relato de Arturo Puig sobre las últimas horas de Selva Aleman y el accionar de los médicos.
20 dic 2025, 11:30
El fallecimiento de Selva Alemán no solo conmovió al espectáculo sino que marcó un antes y un después en la vida de Arturo Puig. A poco más de un año de la pérdida, el actor se abrió en una entrevista con Karim González en su ciclo Sola en los bares (Conexión abierta) y expuso el duelo que lo atraviesa, además de confesar una sospecha que aún lo desvela sobre el rol de la atención médica inicial y la posibilidad de que el diagnóstico incorrecto haya precipitado la muerte de su esposa.
Así, después de que el actor contase, visiblemente triste y aún asombrado ante la desaparición física de su compañera durante cinco décadas, cómo planeaban viajar a Italia luego de la temporada de verano, contó públicamente por primera vez el error que habría cometido el primer médico que atendió a Selva el día que se descompuso.
“Teníamos esos planes y pensamos decir: ‘Bueno, hagamos un viaje antes de ir a Mar del Plata… Italia, que adoramos. Y, bueno, y nada, y de golpe pasó esto”, confió Arturo al tiempo que remarcó sobre su salud: “Ella estaba bárbara, además... Selva era cuidadosa, estricta de una manera casi tremenda. Ella tenía arritmia, pero estaba medicada”.
Fue allí cuando el actor expuso abiertamente sus sospechas sobre un error en la atención médica inicial. “Yo creo que ahí, te voy a ser muy sincero. Yo creo que hubo un error del primer médico que vino a ver lo que le pasaba a ella. El infarto en las mujeres se provoca como en el estómago, un dolor; en los hombres generalmente es el brazo. Entonces Selva estaba ‘Ay, tengo un dolor de estómago, tengo dolor de estómago’, suponíamos que era algo que le cayó mal… vino un médico extranjero, la revisó, le hizo un chequeo, presión. ‘No, no, está bien’, dijo, ‘no hay ningún problema’", comenzó describiendo la situación de aquel fatídico día que sería el último de su pareja.
Al tiempo que continuó recordando con inevitable congoja: "Y bueno, al rato, Selva se recostó un poco y me dice: ‘Ay, me duele cada vez más, cada vez más’. Siempre el estómago, nunca el pecho. Llamé a la ambulancia, vino la ambulancia y ahí fue donde el tipo me dijo: ‘Es un infarto’. Salimos volando para el sanatorio. Entró y no salió más. Pero si yo sabía esto del primer médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del ICVA, que es el centro cardiológico. La llevaba volando. Pero bueno, evidentemente, viste estos médicos… te toman la presión y te dicen ‘estás todo bien’”.
Tras semejante revelación, la entrevistadora le sugirió a Puig que entonces habría habido "mala praxis", aunque el querido actor argentino fue sumamente cauto sobre si pensó en tomar acciones legales. “No sé, tendrían que, no sé, hacer... Buscar algo, no sé. No, la verdad que no. Ya está”, expresó dubitativo.
“Justamente esto es lo terrible, que fue tan de golpe y tan inesperado. Yo, ¿viste?, pienso, yo salgo a la calle a hacer, no sé, algún mandado, a alzar al perro y pienso que ella me va a estar esperando. Es un día a día y hora a hora. Una hora estás bien, otro caés, el día está mal, el otro... y así vas viviendo”, concluyó con el profundo dolor con el que inevitablemente está aprendiendo a convivir.
Cómo se desencadenó la muerte de Selva Alemán, esposa de Arturo Puig
La muerte de Selva Alemán, ocurrida el 3 de septiembre de 2024, sacudió de lleno al mundo del espectáculo argentino y dejó una herida profunda en la vida de Arturo Puig, su compañero durante más de cinco décadas. La actriz tenía 80 años y falleció a causa de un infarto agudo de miocardio en la Clínica Zabala, en la ciudad de Buenos Aires, tras una secuencia de hechos que con el paso de las horas fue tomando un dramatismo inesperado.
Todo comenzó durante la mañana de ese día, cuando Selva se descompensó en su casa y manifestó un fuerte dolor abdominal. Ante la preocupación, fue atendida por un médico —de origen extranjero— que le tomó la presión y descartó un cuadro grave, asegurando que se encontraba bien. Sin dolor en el pecho y con síntomas que parecían no encender las alarmas, la situación pareció, en un primer momento, controlada.
Sin embargo, con el correr de las horas, el malestar no cedió. Al mediodía o ya entrada la primera tarde, el dolor en el estómago persistía e incluso se intensificó. Alarmado, Arturo Puig decidió volver a llamar a emergencias. Esta vez, la intervención fue distinta: la ambulancia confirmó que Selva estaba atravesando un infarto. De inmediato, fue trasladada a la Clínica Zabala, pero pese a los esfuerzos médicos, sufrió un paro cardíaco que resultó fatal.
La noticia generó una ola de conmoción en el ambiente artístico. Colegas, amigos y figuras de distintas generaciones expresaron su dolor y despidieron a Selva con mensajes cargados de emoción. Ricardo Darín fue uno de los primeros en pronunciarse y escribió: “Selva querida y adorada, adiós amiga mía”, resaltando el vínculo cercano que los unía más allá del trabajo.
También se sumaron palabras y publicaciones de Gonzalo Heredia, Gustavo Yankelevich, Ángel de Brito y Pilar Smith, quienes compartieron fotos y recuerdos que recorrieron su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado oficial lamentando profundamente su partida y enviando sus condolencias a Arturo Puig y a toda su familia.
El último adiós tuvo lugar en el cementerio de La Chacarita, donde Arturo estuvo acompañado por familiares, amigos y figuras del espectáculo, entre ellos Marcelo de Bellis y Carlos Rottemberg, quien confirmó públicamente la triste noticia a través de Multiteatro. La despedida fue tan emotiva como silenciosa, marcada por el respeto y el cariño hacia una actriz comprometida, reconocida no solo por su carrera artística sino también por su firme defensa de los derechos humanos.