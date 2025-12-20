La China Suárez y la inesperada renuncia de su abogado: qué dijo Agustín Rodríguez y el mensaje que dejó

TW Guido Záffora - renuncia abogado China Suárez

En esa conversación vía Whats App, Záffora fue directo y le escribió a Rodríguez: "Dije que la dejabas de representar en familia y solo seguías con el juicio a Yanina"; a lo que el abogado le respondió tras apenas un minuto, con un brevísimo pero categórico mensaje: "Bueno, perfecto. Es así", tras lo cual se despidió con un "Abrazo".

Así las cosas, con este mensaje confirmó de manera pública que efectivamente ha dejado de representar a Eugenia China Suárez en las causas relacionadas con los temas de familia, si bien continuará a cargo del juicio que la actriz mantiene contra Yanina Latorre.

En tanto, minutos después Guido Záffora republicó su propio posteo y agregó misterioso: "Sé a qué abogado llamó y le dijo que no, y por qué renunció Agustín", si bien esos datos optó por no revelarlos.

Cómo se conoció la noticia de que la China Suárez se quedó sin abogado a días de terminar el año

En medio de un escenario cargado de tensiones mediáticas y disputas judiciales, en las últimas horas trascendió una novedad que sacudió el entorno de la China Suárez: Agustín Rodríguez dejó de representarla legalmente. La decisión llamó la atención no solo por el perfil del abogado, sino también por el delicado momento personal y público que atraviesa la actriz, envuelta desde hace meses en conflictos que la mantienen en el centro de la escena.

Rodríguez se había consolidado como una figura clave dentro del círculo de confianza de la actriz. No se trataba de un profesional más, sino de un asesor estratégico que la acompañó en situaciones complejas, donde las causas judiciales se mezclaban con una exposición mediática constante y, muchas veces, difícil de manejar. Su rol fue especialmente relevante en los enfrentamientos públicos y legales que involucraron a nombres de peso como Wanda Nara, Benjamín Vicuña y otros protagonistas del mundo del espectáculo.

La noticia sobre su salida se conoció a través del periodista Guido Záffora, quien dio detalles al aire en DDM (América TV). Según explicó, la desvinculación ya es un hecho y, por ahora, no hay un reemplazo definido que tome las riendas de la defensa legal de la actriz. “Confirmado: Agustín Rodríguez dejó de ser el abogado de la China Suárez. Pregunté quién era el nuevo abogado, pero no hay nadie. Solo van a seguir con un juicio, que es el que tienen contra Yanina Latorre”, señaló el panelista, aportando claridad sobre el estado actual de la situación.

Este punto no es menor, ya que deja a la China Suárez sin representación formal en un contexto donde cada movimiento suyo suele generar repercusiones inmediatas tanto en los medios como en las redes sociales. De acuerdo a lo explicado por Zaffora, la única causa que continuará su curso es la que la enfrenta judicialmente con Yanina Latorre, mientras que el resto de los frentes legales quedarían, al menos por ahora, en una suerte de pausa.

La falta de confirmación sobre quién tomará el lugar de Rodríguez abre interrogantes sobre los próximos pasos de la actriz y cómo encarará esta nueva etapa. La salida de un abogado de confianza, en un momento tan sensible, suele interpretarse como una señal de cambio o de replanteo de estrategias, aunque hasta el momento no hubo declaraciones oficiales de la China Suárez al respecto.