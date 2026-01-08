Maxi López enfrentó las críticas y explicó cómo fue realmente el nacimiento de su hijo Lando

Embed

Asimismo, el ex de Wanda Nara detalló que la decisión de hacer nacer al nuevo integrante de la familia vía cesárea no fue caprichosa ni mucho menos. “Esperamos hasta el 27 o 28, que ya estaba pasada de los nueve meses, y el doctor personal de ella junto al staff del hospital decidieron implementar una cesárea”, aseguró con su habitual tranquilidad al hablar.

En tanto, allí Maxi López reveló que el motivo fue estrictamente médico: Lando ya pesaba más de 4,400 kilogramos, lo que implicaba un verdadero riesgo tanto para la madre como para el bebé debido a que ya se había pasado de la fecha probable de parto.

Así las cosas, el actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) se despegó de cualquier tipo de presión. “Yo no puse ninguna presión, imaginate después del quinto hijo…”, deslizó tranquilo y señaló que durante toda la gestación se respetaron los tiempos y los deseos de su mujer. “Una cosa es todo el proceso que pasó ella con el embarazo y otra cómo se toma una frase sacada de contexto”, remarcó dando a entender que su comentario en Cortá por Lozano se había malinterpretado.

Claro que Maxi López tampoco esquivó las críticas por sus compromisos laborales y repasó su historia personal con todos sus hijos. “Toda mi vida tuve que salir a trabajar. Viajé por el fútbol más de 20 años y muchas veces me tocó estar lejos de casa”, confió y mientras reconoció que vive una etapa diferente con nuevos proyectos profesionales que lo entusiasman, dejó en claro que sus siempre son su prioridad. “Todos los sacrificios que hago son para ellos, yo vivo para mis hijos”, afirmó tajante.

Por último, Maxi confirmó que junto a mujer y madre de sus dos hijos más pequeños tomaron la decisión de mudarse a Argentina este 2026, por lo que confesó que ya está en plena búsqueda de una casa para recibir a Daniela Christiansson quien viajará en las próximas semanas junto a Elle y el recién nacido Lando. “Ella ya estaría acá si el bebé tuviera las vacunas, hay que esperar unas semanas”, concluyó entonces dejando en claro que la actual distancia tiene que ver con una estricta cuestión médica.

Maxi López - captura Lape Club Social Informativo

Cuáles fueron las declaraciones de Maxi López sobre el nacimiento de su hijo que desataron una catarata de críticas

Invitado al programa Cortá por Lozano (Telefe) ni bien regresó al país tras el nacimiento de su hijo en Suiza, Maxi López dio detalles del proceso y explicó cómo vivió ese momento familiar atravesado por las exigencias profesionales. “Me hizo bien. Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre. Hasta el último día, me tuvo, 9:22 de la mañana”, relató.

Según contó, el parto estaba previsto inicialmente para antes de Navidad. “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: ‘Cambió todo, no es más programado, es natural’”, recordó sobre el giro inesperado en la planificación.

En ese punto, Maxi explicó que ya tenía confirmada la fecha para reincorporarse a las grabaciones del reality culinario, aunque aguardaron hasta último momento la llegada espontánea del bebé. “Claro, me quería morir. En ese momento, todo que sí. Aguanté”, confesó sobre la ansiedad que atravesó mientras los días pasaban.

Finalmente, y con el embarazo ya a término, el exfutbolista reconoció que pidió recurrir nuevamente a la cesárea. “No aguanté”, admitió sin vueltas. Incluso apeló al humor al contar el diálogo con el médico:“El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”.

“Salió todo bien, perfecto, después de dos días ya estábamos en casa, pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”, concluyó López, quien poco después emprendió el regreso a Buenos Aires, dejando a Daniela junto a Lando y Elle en Suiza.

Tras la difusión de estas declaraciones, las redes sociales no tardaron en reaccionar. En X, numerosos usuarios cuestionaron su accionar con mensajes como “No respetó a la madre, además, la dejó sola en el puerperio” o “La obliga a tener cesárea y se vuelve a ir, y encima se ríe”, dando lugar a una fuerte polémica que rápidamente se volvió viral.