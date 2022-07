Darío Barassi compartió el mensaje de voz y foto que le envió Lionel Messi

“Hoy no me entra una bala chicos”, adelantó el animador apenas ingresó al estudio. Y luego, sin vueltas, exhibió el audio que le envió el destacado futbolista.

“Bueno, ahí te mandé la fotito de la prueba. Muchas gracias por el regalo. A vos y a toda la producción”, remarcó Messi por el gesto que tuvo Barassi y el regalo que le envió a Francia por su cumpleaños.

“Les mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el detalle”, volvió a agradecer a pura humildad el futbolista.

Y finalizó el audio aclarando que estaba a dieta pero con un permitido de medialunas en ese momento: “Pero bueno…algo vamos a comer. ¡Chau! ¡Un beso grande, amigo! ¡Nos vemos!”.

Darío Barassi se mostró conmovido al escuchar que Messi le dijo amigo y no salía de su asombro.

El momento incómodo que le hizo pasar Darío Barassi a Camila Homs

Camila Homs fue invitada a 100 argentinos dicen, El Trece, y pasó un momento incómodo cuando Darío Barassi intentó mediar con ella para que arregle el problema económico con su ex, Rodrigo de Paul.

Tras separarse, luego de 12 años juntos y dos hijos en común, la modelo volvió al país y comenzó el tenso divorcio. Ella pide una suma de dinero para el cuidado de sus hijos y una compensación por el tiempo que no trabajó para acompañarlo.

La falta de arreglo entre ambos hizo que se metiera en el medio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del fútbol argentino, y dijera que si no arreglan puede ser que no le permita al jugador presentarse en el Mundial de Qatar de diciembre.

Esto generó una gran alerta en el mundo del fútbol y Dario Barassi aprovechó tenerla en su programa para intentar mediar. “Hablemos del tema así me lo saco de encima”, planteó él, pero ella se negó alegando que “no podía”.

"No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos", le propuso el conductor a Camila, en referencia a sus pretensiones económicas. “No me compliques”, le pidió ella, incómoda.

"Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, ¿eh? Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes”, arremetió Barassi.

“Bueno, por eso, ya está. Firmemos, repartimos todo, nos vamos al Mundial todos… ¡Dale, Cami! ¿Cerramos el trato?”, indicó Darío y Camila, para zafar de la situación, le dio la mano para cerrar el tema.