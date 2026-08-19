Sabrina Rojas fue letal con Flor Vigna tras sus fuertes dichos sobre Cande Ruggeri y Nico Occhiato.

Desde La Casa de los Famosos México, Flor Vigna lanzó una versión explosiva sobre Nico Occhiato y Cande Ruggeri: contó que la panelista se le habría metido en la cama a su entonces novio durante un viaje a Disney que hicieron hace muchos años.
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Sabrina Rojas fue contundente al opinar de las declaraciones de Flor Vigna sobre Cande Ruggeri y Nico Occhiato.
Desde La Casa de los Famosos México, Flor Vigna lanzó una versión explosiva sobre Nico Occhiato y Cande Ruggeri: contó que la panelista se le habría metido en la cama a su entonces novio durante un viaje a Disney que hicieron hace muchos años.
La versión tomó fuerza en los medios y Sabrina Rojas, fiel a su filosa lengua, no se quedó callada. Cabe recordar que Vigna en su momento también había ventilado intimidades de Luciano Castro, exmarido de la conductora.
"Es la que no habla de su vida privada", ironizó Rojas al arrancar su descargo en Pasó en América (América TV).
Luego fue a fondo contra las declaraciones de Vigna sobre Occhiato y el supuesto episodio con Ruggeri: "Llora, se larga a llorar. Se angustia. Y yo le creo su angustia, pero contá la anécdota, pero no digas nombre y apellido".
"Cande Ruggeri está feliz por la vida, está casada, fue mamá. Vigna no sé ni dónde está y la nombra con nombre y apellido. Vigna sabe lo que dice y hace porque es experta en realities", disparó.
Y agregó, sin filtro: "Esto no se le escapó. No se le escapó ni lo de Nico Cabré ni un montón de cosas. Hay una inocencia que no tiene". Además, lanzó: "Occhiato debe tener las bolas llenas de Flor Vigna".
En medio de su análisis, Sabrina reparó en una frase de Vigna y terminó metiendo en la conversación a Luciano Castro, su ex y también expareja de Rojas.
"Flor Vigna dijo: 'Si sos tan amiga y te llevás tan bien, es obvio que le puede gustar a tu novio'. ¡Esa teoría no la escuché en mi vida! Nunca voy a dar por sentado que mi mejor amiga le va a gustar a mi novio. ¿Con quién saliste, Flor Vigna?", disparó.
El comentario hizo estallar de risa a sus compañeros de Pasó en América (América TV) por la indirecta a su ex. Y, por si quedaban dudas de a quién apuntaba, Tartu cerró con todo: "Se metió en una bañera, desnudo, con Barbies".
Flor Vigna volvió a sorprender en La Casa de los Famosos México al contar que, años atrás, Cande Ruggeri intentó acercarse sentimentalmente a Nico Occhiato durante un viaje a Disney en el que ambos participaron junto a una empresa de quinceañeras: según relató, cuando Occhiato regresó le confesó que Ruggeri le "tiró onda" todo el viaje y hasta se le metió en la cama.
La cantante recordó que después volvió a cruzarse con Ruggeri en una acción publicitaria de un yogurt, donde con su entonces novio la apodaban "la merecedora", y decidió hacer pública la versión dirigiéndose directamente a la modelo: "Cande Ruggeri si me estás viendo, se que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces".
Aclaró igualmente que, según lo que le había contado Occhiato, entre ellos no pasó nada más, que en ese momento se querían mucho y que fue "el noviazgo que más le gustó". Hoy Vigna está soltera, Occhiato sigue en pareja con Flor Jazmín Peña y Ruggeri está casada con Nicolás Maccari, con quien tiene una hija.