Sabrina Rojas fue letal con Flor Vigna tras sus fuertes dichos sobre Cande Ruggeri y Nico Occhiato.

"Cande Ruggeri está feliz por la vida, está casada, fue mamá. Vigna no sé ni dónde está y la nombra con nombre y apellido. Vigna sabe lo que dice y hace porque es experta en realities", disparó.

Y agregó, sin filtro: "Esto no se le escapó. No se le escapó ni lo de Nico Cabré ni un montón de cosas. Hay una inocencia que no tiene". Además, lanzó: "Occhiato debe tener las bolas llenas de Flor Vigna".

En medio de su análisis, Sabrina reparó en una frase de Vigna y terminó metiendo en la conversación a Luciano Castro, su ex y también expareja de Rojas.

"Flor Vigna dijo: 'Si sos tan amiga y te llevás tan bien, es obvio que le puede gustar a tu novio'. ¡Esa teoría no la escuché en mi vida! Nunca voy a dar por sentado que mi mejor amiga le va a gustar a mi novio. ¿Con quién saliste, Flor Vigna?", disparó.

El comentario hizo estallar de risa a sus compañeros de Pasó en América (América TV) por la indirecta a su ex. Y, por si quedaban dudas de a quién apuntaba, Tartu cerró con todo: "Se metió en una bañera, desnudo, con Barbies".

¿Qué dijo Flor Vigna sobre Cande Ruggeri en La casa de los famosos México?

Flor Vigna volvió a sorprender en La Casa de los Famosos México al contar que, años atrás, Cande Ruggeri intentó acercarse sentimentalmente a Nico Occhiato durante un viaje a Disney en el que ambos participaron junto a una empresa de quinceañeras: según relató, cuando Occhiato regresó le confesó que Ruggeri le "tiró onda" todo el viaje y hasta se le metió en la cama.

La cantante recordó que después volvió a cruzarse con Ruggeri en una acción publicitaria de un yogurt, donde con su entonces novio la apodaban "la merecedora", y decidió hacer pública la versión dirigiéndose directamente a la modelo: "Cande Ruggeri si me estás viendo, se que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces".

Aclaró igualmente que, según lo que le había contado Occhiato, entre ellos no pasó nada más, que en ese momento se querían mucho y que fue "el noviazgo que más le gustó". Hoy Vigna está soltera, Occhiato sigue en pareja con Flor Jazmín Peña y Ruggeri está casada con Nicolás Maccari, con quien tiene una hija.