Darío Barassi habló sobre su estado de salud tras sufrir una descompensación: "Épocas complejas"

“Buenas. Me parece rarísimo salir a hacer un video y a andar explicando", comenzó diciendo en el video y agregó: "A veces las cosas se vuelven mucho más grandes de lo que son. Así que hago esto, porque la verdad es que ya no solo mi familia y mis amigos me escriben, sino gente que no conozco para darme el pésame y decirme que era obvio que te ibas a morir”.

“No estuve en ningún momento internado, no estuve en una situación de salud excesivamente compleja, no pasó nada”, aclaró. “Estaba haciendo el programa, me empecé a sentir un poco mal, tuve como una sensación de inestabilidad, de mareo, y pedí cortar. Me tomaron la presión, y como la tenía alta, me medicaron. O sea, no hubo mucho más que eso”, explicó.

Acto seguido, Barassi contó que se tomó un día para hacerse los chequeos médicos correspondientes. “El viernes, chequeé todo lo que tenía que chequear, coordinado con un médico clínico. Chequeé cabeza, corazón y, hasta ahora, todos los resultados están perfectos. Falta que me den el Holter para saber si es un tema de hipertensión o no. En caso de tener eso me medicaré y tomaré todos los recaudos necesarios para tener la mejor salud posible”, reveló.

Además, contó que él está tratando un problema cervical que padece. “Con eso estoy trabajando y la verdad que me siento mucho mejor. Yo espero que ese sea el foco total del tema de esta inestabilidad y mareo y que con este laburo más de kinesiología y traumatología en la zona cervical ya pueda estar impecable y seguir laburando”, detalló.

Por último, expresó: “Simplemente, pasó eso, así que calma. Traté de ir mostrando con stories como un ritmo de vida normal, porque me llegaban muchas consultas sobre lo que había pasado. Y en ningún momento estuve internado ni nada. Agradezco mucho la preocupación, espero que haya Barassi para rato, no solamente para ustedes, sino también para mi familia y para mí mismo. Y quédense tranquilos que hago todo lo que esté a mi alcance para tener la mejor salud posible”.

Darío Barassi cumplió uno de los máximos deseos de su madre tras su muerte

Después de recibir el alta tras la infección que le sobrevino luego de la cirugía en sus cuerdas vocales, Darío Barassi usó sus redes sociales para compartir con sus 4,7 millones de seguidores un emotivo mensaje a casi cinco meses de la muerte de su mamá.

Desde las playas de Cariló, donde se instaló unos días para terminar de recuperarse, el conductor recordó a Laura, quien murió en noviembre pasado tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas, Darío cumplió con uno de sus profundos deseos.

“Mi vieja nació en San Juan. Tierra árida entre marrón y colorada, viento zonda que es caricia cálida, montañas majestuosas y sequedad dura. Más no se puede pedir, es bella mi provincia. Pero uno siempre anhela y busca lo que no tiene. En este caso agua. Y así fue como mi vieja desarrolló una fascinación con el mar”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram junto a un puñado de fotografías familiares en la playa.

“Ella necesitaba el mar. Cada vez que podía huía al mar y la veías disfrutar. Sus bikinis, su sapolan de zanahoria, su pucho, sus lonetas para la arena, sus caminatas, sus pies en el agua. Mi vieja es mar”, agregó por demás sensibilizado.

Y tras relatar una simpática anécdota familiar, Barassi reveló que el viaje también tuvo que ver con su necesidad de despedir a su mamá en el mar. “Era un poco su deseo, ella quería ser mar una vez que terminara esa lucha imposible contra el cáncer. Después por motivos personales, eligió que su destino sea tierra sanjuanina junto a sus padres. Respetamos, compartimos y cumplimos su voluntad. Pero me quedaba este pendiente”, explicó.

En tanto, concluyó emotivo: “Inventé un ritual vieja, y de alguna manera una parte tuya hoy se hizo una con el mar. Estaba solo en la playa, hacía un frío de cagarse, en mis auriculares sonaba Queen en tu honor, i was born to Love u, fue aleatorio el tema pero parecía dedicado por vos al mar. En fin. Calma. Misión cumplida. Descansa tranquila viejita… Ya sos mar”.