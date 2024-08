Darío Barassi fue internado de urgencia y preocupa otra vez su salud

Afortunadamente, horas más tarde volvió a reportarse desde sus historias y compartió un video con las últimas actualizaciones y ya desde de la comodidad de su casa.

Darío Barassi internado

"De vuelta en casa, harto del tema estrés y el cansancio pero bueno. Estoy perfecto, en casa, sí me tomé el día, fui a grabar y tuve una subidita de presión, me mareé un poquito", explicó.

Además, amplió: "Una ambulancia me chequeó, me controlaron todo, salió perfecto e hicimos cosas de rutina. Seguramente me ocupe de profundizar un poco más pero nunca tuve presión alta, hoy si, y por eso decidimos suspender".

"Voy a morir pero espero que no ahora, por favor no que el sábado es el cumpleaños de Inés. Gracias por la preocupación, estamos bien", bromeó al concluir con el video.

Embed

Darío Barassi cumplió uno de los máximos deseos de su madre tras su muerte

Después de recibir el alta tras la infección que le sobrevino luego de la cirugía en sus cuerdas vocales, Darío Barassi usó sus redes sociales para compartir con sus 4,7 millones de seguidores un emotivo mensaje a casi cinco meses de la muerte de su mamá.

Desde las playas de Cariló, donde se instaló unos días para terminar de recuperarse, el conductor recordó a Laura, quien murió en noviembre pasado tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas, Darío cumplió con uno de sus profundos deseos.

Darío Barassi y madre en playa 1.jpg

“Mi vieja nació en San Juan. Tierra árida entre marrón y colorada, viento zonda que es caricia cálida, montañas majestuosas y sequedad dura. Más no se puede pedir, es bella mi provincia. Pero uno siempre anhela y busca lo que no tiene. En este caso agua. Y así fue como mi vieja desarrolló una fascinación con el mar”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram junto a un puñado de fotografías familiares en la playa.

“Ella necesitaba el mar. Cada vez que podía huía al mar y la veías disfrutar. Sus bikinis, su sapolan de zanahoria, su pucho, sus lonetas para la arena, sus caminatas, sus pies en el agua. Mi vieja es mar”, agregó por demás sensibilizado.

Darío Barassi y madre en playa 2.jpg

Y tras relatar una simpática anécdota familiar, Barassi reveló que el viaje también tuvo que ver con su necesidad de despedir a su mamá en el mar. “Era un poco su deseo, ella quería ser mar una vez que terminara esa lucha imposible contra el cáncer. Después por motivos personales, eligió que su destino sea tierra sanjuanina junto a sus padres. Respetamos, compartimos y cumplimos su voluntad. Pero me quedaba este pendiente”, explicó.

En tanto, concluyó emotivo: “Inventé un ritual vieja, y de alguna manera una parte tuya hoy se hizo una con el mar. Estaba solo en la playa, hacía un frío de cagarse, en mis auriculares sonaba Queen en tu honor, i was born to Love u, fue aleatorio el tema pero parecía dedicado por vos al mar. En fin. Calma. Misión cumplida. Descansa tranquila viejita… Ya sos mar”.