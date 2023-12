Darío Lopilato tajante sobre la ausencia de Érica Rivas en Casados con hijos: "No la extrañamos"

A lo que Rodrigo Lussich le consultó: "¿Extrañaste a María Elena o no la extrañaste?". Y el hermano de Luisana sentenció: "La verdad que no. No y sí, pero fue una decisión personal en ese sentido".

"¿De ella o de la producción?", le repreguntó el conductor. Y Darío Lopilato explicó: "Pasó de todo, no sé si de ella o de la producción pero pasó de todo. Para nosotros este proyecto ya había terminado hace 20 años atrás. Por eso, a la hora de plantearse una vuelta, se planteó volver a la esencia".

Y además dejó en claro que "nunca se trató de reemplazarla en ningún momento" y destacó el trabajo de Jorgelina Aruzzi.

Cabe recordar que el elenco teatral de Casados con hijos lo integraron: Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lopilato y Jorgelina Aruzzi.

¿Érica Rivas puede volver a Casados con hijos? La picante reacción de Guillermo Francella

Cuando se comenzaba a trabajar en el regreso de la exitosa comedia Casados con hijos en versión teatral, Érica Rivas fue la única protagonista original de la sitcom que se emitió por Telefe que no participó del proyecto, que luego fue suceso en el teatro Gran Rex en 2023.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, Guillermo Francella tuvo una picante reacción cuando le preguntaron por el posible regreso a futuro de Rivas al elenco, quien finalmente fue reemplazada por Jorgelina Aruzzi en el personaje de María Elena.

Francella, que protagonizó al recordado Pepe Argento en la historia, fue sincero a la hora de referirse a otro regreso de Casados con hijos.

“¿Te gustaría retomar Casados con Hijos o ya es algo terminado?”, le consultó el cronista al destacado actor, quien dijo: “No lo sé todavía, fue muy intenso el 2023″.

“El verano fue maravilloso en el Gran Rex y el invierno en Córdoba. Después lo detuvimos porque habíamos cumplido el objetivo. Ya veremos de cruzarnos una vez más”, agregó Guillermo Francella.

Y el notero le preguntó: “¿Verías la posibilidad de volver a intentar a convocar a Érica Rivas?”. Y el actor se mostró sorprendido y sonrió pícaro: “No, eso no”, afirmó.