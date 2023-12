¿Érica Rivas puede volver a Casados con hijos? La picante reacción de Guillermo Francella

Francella, que protagonizó al recordado Pepe Argento en la historia, fue sincero a la hora de referirse a otro regreso de Casados con hijos.

“¿Te gustaría retomar Casados con Hijos o ya es algo terminado?”, le consultó el cronista al destacado actor, quien dijo: “No lo sé todavía, fue muy intenso el 2023″.

“El verano fue maravilloso en el Gran Rex y el invierno en Córdoba. Después lo detuvimos porque habíamos cumplido el objetivo. Ya veremos de cruzarnos una vez más”, agregó Guillermo Francella.

Y el notero le preguntó: “¿Verías la posibilidad de volver a intentar a convocar a Érica Rivas?”. Y el actor se mostró sorprendido y sonrió pícaro: “No, eso no”, afirmó.

Cabe recordar que el elenco teatral de Casados con hijos lo integraron: Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lopilato y Jorgelina Aruzzi.

Érica Rivas habló de su salida de Casados con hijos

Desde su cuenta de Instagram, Érica Rivas explicó por qué no estará en la versión teatral de la exitosa comedia Casados con hijos: "Ante todo me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro", comenzó su mensaje la actriz.

Luego niega que ella haya decidido bajarse del proyecto como se indicó en algunos portales y si bien no había firmado contrato, la actriz aseguró: "Quiero aclarar que no no me bajé del proyecto de Casados con hijos en el Gran Rex, y no es verdad que otros proyectos laborales me impidan hacerlo (...)", afirmó.

"Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Sería bueno que se les preguntara a ellos por qué tomaron esa decisión", finalizó Érica Rivas en un extenso comunicado.