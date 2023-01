Darío Lopilato y Marcelo De Bellis protagonizan una fuerte interna en Casados con Hijos

“No hay la mejor onda entre Darío Lopilato y Marcelo De Bellis. No se hablan directamente. Antes se llevaban bien pero hace un año atrás o dos empezó toda esta interna, no es algo actual”, aseguró la periodista en el ciclo que conduce Flor de la V.

image.png

“Uno de afuera no apostaría a qué pasaba algo entre ellos. Pero aparentemente tienen los dos carácter muy fuerte y tiene que ver este escándalo con una cuestión de ego. A uno le empezó a molestar que el otro estiraba mucho y habla de más en la función no dándole lugar”, sumó.

“Están haciendo un exitazo en la calle Corrientes y a partir de ahí empezó toda la interna. No es una cuestión de celos pero lo que sí me dicen es que Marcelo se quejaba porque Darío alargaba mucho. Arriba del escenario no se nota nada, sale espectacular la función, pero entre ellos no se hablan”, concluyó Marcela.

Embed

Intentaron atacar a Guillermo Francella a la salida del teatro de Casados con hijos: el video

Casados con hijos se ha convertido en un suceso en el Gran Rex. La gente se acerca a la calle Corrientes para ver la obra de teatro protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi.

Sin embargo, en las últimas horas, las redes sociales de LAM compartieron un video de un supuesto ataque al auto de Guillermo Francella a la salida del teatro.

image.png

En las imágenes se puede ver a muchas personas sacando fotos al vehículo del actor, pero rápidamente aparece una mujer muy sacada y la policía intentando contenerla.

Luego, se vuelve a observar a la misma mujer fuera de sí gritándole a los efectivos de la Ciudad de Buenos Aires que intentaron contener la situación. Esto hecho generó un gran revuelo y mucha preocupación ante todos los presentes.