De qué manera Shakira habría descubierto que Gerard Piqué la engañaba con otra

cómo shakira se dio cuenta que Piqué la engañaba - historia chismes de ker.jpg A través de la canción Te felicito, Shakira habría dado pistas de cómo descubrió la infidelidad de Gerard Piqué dentro de su propia casa.

Tal parece que la teoría surgió por un dato que la cantante reveló durante una entrevista tiempo atrás. “Iba a la nevera (heladera) para encontrar la verdad”, disparó enigmática Shakira en una charla con Alison Hammond en el programa británico This Morning (ITV) en mayo de este año.

Tras esta confesión, inmediatamente la entrevistadora le preguntó por qué en el videoclip de “Te felicito” ella abría la heladera y encontraba adentro la cabeza de Rauw Alejandro, el artista que colaboró en el hit.

“En el video hay un momento en el que abrís la nevera pero no vas a buscar leche. Cuéntame sobre eso” fue la punzante pregunta, al tiempo que Shakira se limitó a recordar un fragmento de la canción: “Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel pero sí los ojos”.

A partir de esa respuesta de Shakira comenzaron las especulaciones. Y ahora viene a saberse que, según se comenta, la colombiana descubrió la infidelidad de Piqué con Clara Chía Martí porque había productos que inexplicablemente desaparecían de la heladera, que llamativamente no comían ninguno de los dos.

Shakira habló por primera vez sobre su polémica separación de Gerard Piqué: "Fueron las horas más oscuras"

En septiembre pasado, a cuatro meses de confirmarse su escandalosa separación de Gerard Piqué, Shakira habló en una entrevista con Elle y manifestó su dolor por el polémico final de sus 12 años de amor con el futbolista, padre de sus dos hijos.

"Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil", dijo.

Sobre la presión de los medios, Shakira comentó: "Es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta".

shakira y piqué.jpg Shakira y Gerard Piqué estuvieron 12 años en pareja, en los cuales fueron padres de Sasha y Milan.

Lejos de Gerard Piqué, quien prontamente rehízo su vida con Clara Chía Martí, la artista señaló: "A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real". Y afirmó: "Fueron las horas más difíciles y oscuras".

Luego Shakira contó que apostó a pleno por su familia con el futbolista y que no está en su mente volver a estar en pareja, por el momento. "Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar", dijo la cantante en Elle.

Y agregó que no está pensando en tener una nueva pareja: "Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa".