De qué se trata la obra Derrame

Cuando más te quiero más quiero a mi marido.

Nadie se salva de ser combustible.

Tengo miedo.

La convivencia da miedo.

La soledad no siempre es bienvenida.

Me gusta cuando callas.

Cuatro intérpretes —Gonzalo Martínez Castro, Julieta Bottino, Daniela Caldora y Ulises Attadia— asumen un desafío actoral que expone contradicciones, deseos y temores en un contexto donde lo íntimo dialoga con lo social.

Derrame es un desafío entre cada uno de los actores.

El país bajo los efectos de un tsunami y nosotros hablando de amor.

Derrame de sueños y esperanzas.

A seguir, siempre a seguir.

Con dirección de Roberto Aguirre y arte de Martín Hoffmann, la puesta propone un espacio cercano, casi confidencial, donde el público es testigo de un intercambio profundo y actual que interpela desde la sensibilidad y la reflexión.

A PARTIR DEL SÁBADO 7 DE MARZO

TODOS LOS SÁBADOS 21:30HS - TEATRO DE REPERTORIO (Melo 1756, Vicente López)