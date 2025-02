Delfina Gerez Bosco confirmó su separación de Ricky Diotto y reveló los motivos

"No está con Diotto. Delfina me confirma que están separados", deslizó la panelista y acto seguido leyó el mensaje con el que Gerez Bosco le explicó los motivos del distanciamiento.

"¡Ojo! No pasó nada en especial, pero queremos cuidar lo que tenemos y sentimos. No es falta de amor o por terceros ni nada. Queremos y merecemos estar al 100. Hoy... estamos así y no podemos estar de otra manera", leyó Taboada el mensaje de la ahora ex de Diotto.

Fue allí cuando Adrián Pallares analizó la situación y deslizó sin filtro: "Te lo resumimos. Gerez Bosco se hinchó las pelotas", y le habría hecho saber su cansancio de su ex, de la casa y ensayó un posible descargo de Delfina. "Yo soy una figura y tengo que andar contestando siempre por tu ex... Solucioná y volvé Ricky Diotto", concluyó el conductor emulando el diálogo de la modelo con el ex de Callejón.

Delfina Gerez Bosco reveló una terrible acción de María Fernanda Callejón con Ricky Diotto

Cuando la batalla judicial entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón lleva varios años luego de su escandalosa separación, ahora lo que está en disputa, claramente, es la división de bienes y quién se queda con qué. Y en esa feroz guerra fue que se filtraron tiempo atrás polémicos audios con los que la exvedette acusó a su ex de ejercer violencia de género contra ella.

Así las cosas, este en diciembre pasado Delfina Gerez Bosco, por entonces pareja de Diotto, visitó Desayuno Americano (América TV) y reveló que Fernanda ha sido violenta con Ricky, sólo que él nunca la grabó como sí hizo ella.

De esta manera, sobre estas filtraciones, Delfina dejó en claro que su actual pareja nunca le dijo una mala palabra a su ex, tras asegurar que antes de salir con Ricky Diotto escuchó todos los mensajes con los que María Fernanda Callejón denuncia al papá de su hija.

"En ningún momento escuché alguien que le faltara el respeto. Escuché a alguien harto con una situación", y remarcó que "hay que escuchar y ver qué es lo que estaba pasando antes". "Entiendo que esos audios venían de algo más fuerte que no se mostró. De hecho él nunca grabó nada", deslizó la modelo.

Y tras la consulta de Julieta Navarro sobre si en esta batalla judicial en medio de la separación de bienes del exmatrimonio, el rol de Diotto es el de desactivar el enfrentamiento, Gerez Bosco asintió confiando que todo lo que Ricky no cuenta "es por su hija".

En tanto, Delfina admitió que todo el enfrentamiento es por un tema de plata, así como que esos audios fueron filtrados por una de las partes que no fue precisamente Ricky.

"Todos acá si filtramos algún audio de alguien con quien nos peleamos, [el que lo escucha] va a decir 'es tremendo'", dejando en claro el recorte parcial de los hechos que se reflejan en esos famosos audios que intentaron dejar como un violento a Diotto frente a Callejón, en su intento por que él se haga cargo del pago de las cuotas de la casa y de la lujosa camioneta que compraron cuando estaban juntos y hoy se los quedó la exvedette.