La bronca de Ricky Diotto con María Fernanda Callejón por las deudas millonarias: "Re podrido"

En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, Ricky Diotto se mostró harto por este conflicto y explicó: "Es una deuda muy grande de hace mucho tiempo que yo no la puedo sostener más. Me fui hace dos años y medio y pagué hasta hace un año y cinco meses, llegó un momento que no lo puedo pagar más".

"Tengo que pagar mi alquiler y tuve que renovarlo, que me está matando. No puedo con todo. Hay una prioridad que es pagar la casa y si vos pagas otra cosa, yo no puedo hacer más nada", se sinceró el músico sobre la importante deuda que existe con esa propiedad.

Sobre las graves acusaciones que recibió de su ex, Ricky Diotto comentó: "La pasé bastante mal, me acusó de un montón de cosas que no eran ciertas. Después sale a decir en un programa que yo no le pegué, todo por una casa, ¿Por qué? "Para qué?".

"Re podrido estoy, bastante cansado. Me costó mucho estar bien como estoy ahora. Parece que molesta que uno esté tranquilo y en paz", comentó con tono de resignación.

Y remarcó sobre la casa que los mantiene enfrentados: "Vamos a hacer la propuesta de vender la casa, comprar algo más chico y sacarnos eso de encima. Hay infinidad de niños felices que no viven en un country pero vos cuando hablas contra una pared no se puede".

"Estoy re podrido ya, no quiero saber más nada. Dijo en el Juzgado que yo le decía negra en un tono racista, y le dije negra toda la vida como ella me decía negro. Espero que todo se solucione, vivir feliz y en paz y no romperle las bol.. al otro", concluyó Ricky Diotto.

Fernanda Callejón Ricky Diotto.jpeg

Filtran escandalosos chats de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto en medio de la batalla judicial

A mas de dos años de la escandalosa separación, con denuncias cruzadas y todo, actualmente María Fernanda Callejón y Ricky Diotto mantienen un durísimo enfrentamiento judicial por la división de bienes y todo lo relacionado con las cuestiones económicas.

Así, recientemente se supo que ambos fueron intimados judicialmente tras haber dejado de pagar el crédito hipotecario con el que en su momento compraron la casa familiar, donde actualmente vive Callejón con Giovanna, la hija que tuvieron en común, por lo que podrían perder la propiedad.

Con este telón de fondo, desde A la tarde, América Tv, Cora Debarbieri reveló que la actriz habría denunciado a Diotto por amenazas, presentando varios chats como prueba, que detallaron leyendo algunos pasajes del durísimo intercambio de mensajes.

“La casa la van a tener que rematar porque vos no pagás las cuotas porque pagás la camioneta. La culpable vas a ser vos, yo no”, leyó la periodista de América los supuestos mensajes de Diotto a Callejón.

Al tiempo que siguió: “Si fueras un poco inteligente, me hubieras demostrado con hechos que podés mantener la casa y no hubiésemos llegado a esta instancia, pero no pagás nada. Ni expensas, ni impuestos, nada, y pretendés quedarte a vivir ahí, de arriba. No me equivoqué cuando te dije que eras una sinvergüenza”.

Fue allí que Debarbieri aseguró haber escuchado un audio en el que Callejón le habría suplicado ayuda para no tener que cambiar su estilo de vida, así como también implicaría tener que cambiar a la nena del colegio.

De acuerdo a la información detallada en el programa de Karina Mazzocco, Callejón y Diotto habrían pagado el 30% del valor de la casa con un departamento de él, mientras que para el 70% restante habrían sacado un crédito uva.

Según la periodista, Fernanda debe dos cuotas de la hipoteca. Pero ocurre que el crédito fue sacado a nombre de Ricky y se debita de la cuenta de él. Y si bien ella se comprometió a transferir su parte todos los meses, Diotto debe completar el resto, algo que dejó de hacer.

Fue así que Diego Esteves reveló que meses atrás el odontólogo “se cansó y dejó de pagar porque ella no quiere acceder a vender la casa”, mientras que Debarbieri remarcó que “lo que dejó de pagar es ni más ni menos que la vivienda donde actualmente está su hija”, y recordó que “deben 100 millones de pesos”.