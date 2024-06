Desde Flor de la V hasta Moria Casán celebraron la presentación de la biopic de Cris Miró: todas las fotos

Miró 5.png

En tanto, Guido Süller, Romina Gaetani, Christian Sancho, Celeste Muriega, Costa, Adabel Guerrero, Katja Aleman y Edda Bustamante, fueron otras de las muchas celebrities que disfrutaron de la velada.

Vale recordar que Moria Casán conoció a Cris Miró antes de que saltara a la fama en su emblemática disco Gaysoline, así como Flor de la V compartió tablas haciendo teatro de revistas juntas en la temporada '97/'98.

Basada en la novela Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos, de Carlos Sanzol, la biopic consta de 8 capítulos de 30 minutos cada uno, que podrán verse desde el 24 de junio próximo.

Mina Serrano, la protagonista de la serie de Cris Miró, confesó qué escena en particular la impactó más

La protagonista de la serie de Cris Miró, Mina Serrano, reveló cuál fue la escena que más la impactó recrear en lo que fue Ella, la serie basada en la vida de la ex vedette trans quien falleció en 1999 a los 33 años y que marcó un antes y un después en el espectáculo argentino.

La actriz española se pone en la piel de Cris Miró, quien en los 90 rompió con todos lo prejuicios y abrió un camino a la comunidad trans en el medio local.

"Me generó de todo. Fue un torbellino. Desde que llegué pasaron tantas cosas dentro y fuera del rodaje que ha sido una súper experiencia. Me llevo muchas amistades y una experiencia que creo que no se va a volver a repetir", confesó Mina Serrano en entrevista con el programa Intrusos, América Tv.

Y agregó sobre lo que sintió al ponerse en la piel de Cris Miró: "Cada una tenemos nuestra particularidad pero sí que es es cierto que cuando estaba caracterizada de ella era muy fuerte".

"Siempre estuvo muy dedicada al arte, al teatro, a la revista. Ella tenía una verdadera verdadera vocación artística y eso conecta conmigo y me inspiró siempre. Me inspiró siempre su punto de vista, su forma de afrontar las cosas, su bondad, creo que es el camino frente a todas las agresiones que sufrió y que por desgracia sufrimos hoy en día. La vulnerabilidad y la bondad es nuestra mayor fuerza", destacó Mina sobre la carrera de Cris Miró.

Además, contó cómo fue el encuentro que tuvo con el hermano de la recordada actriz: "Fue muy emocionante. Les quise hacer saber que entiendo por lo que pasaron y que yo no era una actriz más. Más allá de un trabajo, era alguien que también me inspiró, que me hizo ser quien soy hoy en día y quería trasmitirles el amor y el respeto desde el cual hago este personaje".

Para cerrar, confesó qué escena le impactó más hacer en Ella: "Vi videos de archivo de las primeras actuaciones de Cris y hay un número en el under, el de la toalla, que es otro nivel. Eso me impactó muchísimo".