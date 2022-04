Flor de la V le respondió a Ana Rosenfeld tras su amenaza de llevarla a la Justicia

flor de la v 1.jpg Desde Intrusos, Florencia de la V le respondió a Ana Rosenfeld sus amenazas de demandarla por darle aire a ex clientas suyas, que aseguran haber sido estafadas por la letrada.

Y repitió "No tengo nada personal con vos Ana... Mirá si me voy a hacer problema por algo que pasó hace casi 20 años, o sea 0 animosidad", refiriéndose claramente a algún altercado que ha tenido en el pasado. Pero Florencia de la V se detuvo en algunos términos que usó Rosenfeld. "Una campaña difamatoria en mi contra. ¿Por qué? Y además hacés la salvedad y decís Florencia de la V, Gonzalo Vázquez y Lucas Bertero. ¿Por qué no a Intrusos? ¿Por qué no al programa? ¿Por qué no al canal? Si yo soy la conductora de Intrusos, estoy hablando como cabeza de este programa, que es mi trabajo", se preguntó y le preguntó.

flor de la V Intrusos Captura.jpg Lucas Bertero, Florencia de la V y Gonzalo Vázquez son los integrantes de Intrusos que la abogada Ana Rosenfeld quiere demandar.

En tanto, después de poner la cara por Vázquez, notero de Intrusos a quien Ana Rosenfeld también quiere demandar, Flor dio por concluido el tema asegurando "Si yo me tendría que enojar con todas las personas que han hablado de mí en la televisión, directamente no tengo que hablar con nadie... Lo de la televisión, queda en la televisión... No hay nada personal".

Denunciaron a Ana Rosenfeld por estafar a sus ex clientas

Ana Rosenfeld quedó involucrada en un escándalo. Según contaron en Intrusos, 15 mujeres denunciaron haber sido engañadas por la famosa abogada. "Las mujeres afectadas dicen que ella te escucha, te aconseja, te dice que va a sacar adelanto el juicio. Luego, les hace firmar un convenio de honorarios, con una cláusula leonina", detalló Gonzalo Vázquez en el ciclo de América TV.

Gabriela Centurión, ex clienta de Rosenfeld y presunta damnificada, habló en Intrusos y contó por qué decidió denunciar a la abogada: "Yo la contraté en 2010 por mi divorcio, Me pide un adelanto de 5 mil dólares, le pago esa cifra y ella no me extiende recibo por ese pago. Le insisto y me dice que me podía dar el recibo, pero por la mitad y en pesos. A partir de ahí, me hace firma un convenio con una cláusula, que decía que si le revocaba el patrocinio le tenía que pagar 10 mil dólares", detalló.

denuncias a Rosenfeld Intrusos.jpg

Después de unos años, la ex clienta de Rosenfeld comprobó que la causa de divorcio no avanzaba y decide no seguir con ella como abogada. "Me empiezo a dar cuenta que ella no solicitaba medidas sobre la empresa de mi marido, comienzo a preguntar qué pasaba y no recibía respuestas. Cuando le revoco el patrocinio, me inicia la ejecución por esos 10 mil dólares. Cuando finalizó mi divorcio, ella me embargó mi divorcio, obtuvo los 10 mil dólares de ahí", explicó la presunta damnificada.

En tanto, Fernanda Charquero, otra de las denunciantes, relató un episodio similar al que vivió Centurión: "Yo comienzo con la doctora Ana Rosenfeld en 2011, con mi causa de divorcio y alimentos. Me dice 'bueno, voy a tomar tu causa, son 8 mil dólares'. No me dio el recibo. Firmamos un convenio, que decía que me iba a cobrar el 7 por ciento. Pasan dos años, le digo 'mirá Ana, estoy hablando con mi ex para llegar a un acuerdo'. Me responde que si yo firmaba un acuerdo tenía que pagarle 50 mil dólares".