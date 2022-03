Desgarradoras palabras de Maru Botana el día que su hijo Facundo cumpliría 14 años

Maru Botana posteo FAcundo 2022.jpg El posteo de Maru Botana este 5 de marzo recordando a su hijo Facundo. Aquí, la última postal del bebé junto a su prima Maggie.

Al tiempo que siguió poniendo sus sentimientos sobre la mesa, al asegurar "Son esos días en que te sentís rara, donde todos los sentimientos afloran, y donde la libertad y el disfrute están por encima de todo. Son estos días donde la angustia, quiere ganar, pero no hay que dejarla. Para mí lo mejor es que convivan la tristeza y la alegría y llevarlas siempre con vos siempre. A la larga son intimas amigas".

Y además explicó "Hoy para mí es un día muy muy especial porque no sólo es el cumpleaños de Facu sino, que se casa mi sobrinita, ahijada a quien adoro, allí está ella en la foto con Él. Lo que es la vida me dejó esta última foto con Maggie".

maru botana y facundo recién nacido.jpg Maru Botana y Facundo, su sexto hijo que murió súbitamente a los 6 meses.

En tanto, ya hacia el final del posteo contó "Hoy elegí estar en este día especial con mis amigos Joaco y Fer, con mis sobris que adoro, mis chiquis y Berni". Y cerró dejando como mensaje sanador, si se quiere, "Este día va terminar siendo una fiesta, donde el amor lo soluciona todo y los sentimientos se juntan, y ahí te das cuenta que aunque tu corazón tenga una herida enorme, podés seguir disfrutando y viviendo al máximo cada día".

La desgarradora confesión de Maru Botana sobre sus hijos

Invitada a Debo decir, el programa que condujo Luis Novaresio en América TV durante 2021, Maru Botana habló a corazón abierto de sus hijos. Dentro de la temática sobre si alguna vez fueron tendencia en las redes sociales por algún escándalo, algo muy habitual por estos tiempos y cómo los afecta, la otrora conductora de 'Todo dulce' reconoció que vivió varias de esas situaciones. Si bien ella está curtida por los años que lleva en el medio, se lamentó por el sufrimiento de sus hijos. Por ahí "Van caminando y les dicen cosas”, explicó la pastelera.

“Tengo los chicos grandes, familia. Cuando te afecta a vos, no es nada pero cuando ya empieza a afectar a los demás…”, confesó Botana, que es madre de siete hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y la chica, María Inés, van desde los 22 hasta los 9 años de edad. Asimismo ejemplificó una de estas situaciones, aunque sin dar demasiados detalles, a mencionar “El otro día me pasó. No quiero hablar mal de nadie, pero me pasó un caso específicamente de una receta. Les tuve que explicar que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice mal algo, ¿entendés?”.

Maru Botana y sus hijos.jpg

Y siguiendo con el tema, que claramente se refería a las críticas de Damián de Bake Off por su receta de los macarones, disparó “Le tuve que decir a Agus, ‘sabés, gordo, que si a esta altura de mi vida tengo que bajarme a explicar una receta la verdad que hice todo mal’”.

En tanto, en otro tramo de la charla, recordó otro episodio traumático que vivió una de sus hijas. “Tengo una hija de 16 y me dijo que se enojó con uno porque ‘dijo de vos esto y aquello’ cuando fue lo del hotel. Y la rubia le dijo ‘¡de mi mamá no hablás mal!’ y me encantó, pero ya les pasa eso. Van caminando y les dicen cosas”, resumió Maru Botana absolutamente atónita.