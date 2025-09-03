La firme postura de Nazarena Vélez ante el riesgo de ser declarada en rebeldía en la causa con Gustavo Sofovich

Nazarena Vélez se encuentra envuelta en una causa con Gustavo Sofovich, luego de haber declarado que vivió momentos complicados trabajando con él, y recientemente sacó a la luz lo que habría sido un desafortunado episodio.
Nazarena Vélez se pronunció en la causa que mantiene con Gustavo Sofovich, luego de que ella denunciara malos tratos durante su trabajo con él y por eso la demandara por calumnias e injurias.
Según informaron en A la Tarde (América TV), el hijo de Gerardo Sofovich no solo negó por completo el hecho sino que además la demandó por calumnias e injurias. Al no poder notificarla directamente, la escribana designada por el productor se acercó al teatro donde se encontraba Nazarena.
Entre la multitud de fans que la esperaba para sacarse fotos, la escribana intentó que Vélez firmara los papeles correspondientes. Sin embargo, aparentemente los rechazó y los arrojó al suelo. El hecho fue filmado, y esa grabación podría ser considerada válida como notificación de la querella y de la posterior audiencia de conciliación.
Ante esto, Nazarena habló en el programa de Karina Mazocco, y dijo: “No tengo idea de lo que me hablas. Si me notifican me tiene que llegar algo a mi lugar de trabajo, que es América, o a mi casa, y eso no pasó”.
Ante la posibilidad de una demanda por rebeldía, manifestó: “Bueno, veremos. Preocupada, nada. Voy a hablar con mi abogado, con Bernardo Beccar Varela”. Además, dijo que mantiene su postura y que no piensa retractarse.
Gustavo Sofovich está enojado con Nazarena Vélez y la llevó a la Justicia luego de sus dichos en diciembre de 2024 en LAM (America TV) donde habló de una mala experiencia de trabajo con el hijo de Gerardo Sofovich. "Me llamó y me insultó", contó en mayo del año pasado en el programa.
La panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito narró que el hecho sucedió cuando era secretaria a la Noche del Domingo, lo contó como anécdota pero cuando se mencionó el nombre de Sofovich provocó la reacción del empresario. "Fue un sorete... A mí me caía bien porque siempre lo miré desde los ojos de Gerardo y de haber hablado mucho con él de su hijo, a parte es tan parecido a Gerardo, su voz y todo", sostuvo y agregó: "Pero una vez me llamó y me dijo cosas horribles porque no le gustó que yo contará que él me tocó la cola cuando yo tenía 18 años".
Aquellas palabras movilizaron a Gustavo y llevó sus dichos ante la Justicia. De la anécdota en LAM se pasó a un tema legal. Ella sostiene que él de dio "un chirlo" en el programa. Él lo niega y dice que va por todo. En este caso, lo que podría ser juzgado es calumnias e injurias, en relación a que Gustavo afirma que son mentiras los dichos por Nazarena y se siente afectado tanto él y su familia.
"Parecía que había una rectificación de parte de Nazarena a lo mejor se podía suavizar, pero no se hizo. Sofovich le delegó todo a sus abogados para que emprendiera el juicio. Él dice penal, pero no se si penalmente puede llegar a buen puerto. Sí, el juicio civil de resarcimiento, que va a ir sobre una suma de dinero. Si es culpable, pondrán la cifra", explicó Luis Ventura al respecto.