La firme postura de Nazarena Vélez ante el riesgo de ser declarada en rebeldía en la causa con Gustavo Sofovich

Ante la posibilidad de una demanda por rebeldía, manifestó: “Bueno, veremos. Preocupada, nada. Voy a hablar con mi abogado, con Bernardo Beccar Varela”. Además, dijo que mantiene su postura y que no piensa retractarse.

El trasfondo detrás de la decisión de Gustavo Sofovich de demandar a Nazarena Vélez

Gustavo Sofovich está enojado con Nazarena Vélez y la llevó a la Justicia luego de sus dichos en diciembre de 2024 en LAM (America TV) donde habló de una mala experiencia de trabajo con el hijo de Gerardo Sofovich. "Me llamó y me insultó", contó en mayo del año pasado en el programa.

La panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito narró que el hecho sucedió cuando era secretaria a la Noche del Domingo, lo contó como anécdota pero cuando se mencionó el nombre de Sofovich provocó la reacción del empresario. "Fue un sorete... A mí me caía bien porque siempre lo miré desde los ojos de Gerardo y de haber hablado mucho con él de su hijo, a parte es tan parecido a Gerardo, su voz y todo", sostuvo y agregó: "Pero una vez me llamó y me dijo cosas horribles porque no le gustó que yo contará que él me tocó la cola cuando yo tenía 18 años".

Aquellas palabras movilizaron a Gustavo y llevó sus dichos ante la Justicia. De la anécdota en LAM se pasó a un tema legal. Ella sostiene que él de dio "un chirlo" en el programa. Él lo niega y dice que va por todo. En este caso, lo que podría ser juzgado es calumnias e injurias, en relación a que Gustavo afirma que son mentiras los dichos por Nazarena y se siente afectado tanto él y su familia.

"Parecía que había una rectificación de parte de Nazarena a lo mejor se podía suavizar, pero no se hizo. Sofovich le delegó todo a sus abogados para que emprendiera el juicio. Él dice penal, pero no se si penalmente puede llegar a buen puerto. Sí, el juicio civil de resarcimiento, que va a ir sobre una suma de dinero. Si es culpable, pondrán la cifra", explicó Luis Ventura al respecto.