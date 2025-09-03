Pampito confesó que se hizo un retoque estético y cuál fue su mayor preocupación

“Me quedé todo el día maquinando y a la tarde fui a la radio y le digo, ‘Barbie, llamémosla en vivo a la Tauro porque le quiero blanquear en vivo que me puse botox porque no puedo vivir con esta mentira’ y Marcela me dijo ‘nunca me di cuenta que tenías botox’”, confesó y Fernanda Iglesias le dijo entre risas: “¡Ay, Pampito, buscate un problema serio".

La confesión del ex Intrusos abrió la puerta para que Matías Vázquez y algunas de las panelistas revelaran en vivo sus retoques estéticos. “Yo también me puse, ya se me fue el efecto pero sí me puse”, dijo el conductor. “Yo también me puse y nadie se dio cuenta”, comentó Pochi de Gossipeame e Iglesias se sumó, pero se diferenció del resto: “Yo nunca me puse”. Caro Molinari dijo por su parte: “Igual lo que se nota en los hombres más son los rellenos”.

Quién es y a qué se dedica el novio de Pampito

Pampito habló por primera vez de su vida íntima y reveló quién es su novio desde hace cinco años, además de cuánto tiempo llevan conviviendo. Fue durante su visita al programa Resu en vivo, conducido por Leandro ‘Chino’ Leunis en el canal de YouTube de Resumido, donde Perelló se abrió como nunca antes.

El conductor del ciclo Puro Show (El Trece) habló de su relación con Facundo Estévez, con quien lleva cinco años de pareja. Estévez es psicólogo y, al año de iniciar el romance, decidieron mudarse juntos.

"¿Cómo está tu estado civil? ¿Cómo está tu corazón? Porque nadie les pregunta a ellos (por los periodistas de espectáculos)", le consultó el Chino Leunis a su invitado.

Pampito admitió que antes le resultaba incómodo hablar de su vida privada, pero aseguró que esa etapa quedó atrás: "No tengo drama de hablar, antes sí tenía como prejuicio. Estoy hace cinco años en pareja y convivo con Facu (Estevez). Él es psicólogo y nos fuimos a convivir al año de conocernos", se sinceró.

El periodista contó que, por el momento, no tienen planes de unión civil. "Él es canchero, hace cositas para redes y cosas en medios también. Fue actor de pibe", indicó, y destacó que la convivencia marcha muy bien.

"Me encanta convivir, te juro. No había estado en pareja nunca y nos llevamos re bien, viajamos y disfrutamos juntos. Somos como muy amigos, yo soy intenso y él me baja ciento cincuenta mil revoluciones", explicó Pampito.

"A mí me gusta que me psicoanalice pero él me dice 'yo no soy tu psicólogo'. Yo siempre le digo que cualquier cosa o consejo que me de, tiene otras herramientas y lo da desde otro conocmiento, lo tomo así", agregó el comunicador.