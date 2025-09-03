El sincericidio de Bautista Vicuña que dejó expuesta a Pampita: "Medio floja"

Pero Pampita quiso ir más allá y le consultó sobre sus dotes culinarios: “Soy rebuena suegra, pero en la cocina, Bauti, ¿qué onda?”. A lo que el joven, sin filtro, contestó: “Sí, en la cocina está medio floja”.

Lejos de incomodarse, la conductora tomó con humor la respuesta y agregó: “Bueno, pero compenso con otras cosas, amo a todas las nueras, a todas. Es importante, ¿eh? Las mimo, las amo”.

El verdadero motivo del enojo de Wanda Nara con Pampita en plena guerra con la China Suárez

La tensión entre Wanda Nara y la China Suárez es conocida desde hace tiempo, especialmente desde que la actriz confirmó su relación con Mauro Icardi. Desde entonces, se muestra inseparable del futbolista, con quien convive en Turquía, lo que no hizo más que profundizar el conflicto con la mediática.

En ese contexto, en el programa Puro Show (El Trece), Angie Balbiani reveló el motivo por el cual Wanda estaría molesta con Pampita, en medio de su enfrentamiento con la actual pareja de su ex. Según explicó, el enojo tendría raíces laborales y estaría vinculado a una supuesta competencia profesional.

La panelista explicó que Wanda sospecha que la información que circula sobre ella podría tener como origen a Carolina "Pampita" Ardohain, amiga íntima de Balbiani desde hace años. El motivo detrás de esta teoría sería un presunto interés de la modelo en ocupar el lugar laboral que actualmente tiene la conductora de MasterChef Celebrity.

"Quiero creer que esto es una mentira pero dirían, todo muy potencial, que Wanda cree que yo tengo un hostigamiento personal con ella porque Pampita querría tener el puesto de trabajo que tiene ella", comenzó explicando la panelista acerca de la versión que le llegó.

"¿No es genial? Lo cuento como un chiste porque quiero creer que Wanda no tiene ese pensamiento", se sorprendió al aire. A lo que su compañera Fernanda Iglesias opinó: "Esas teorías conspirativas son muy comunes en el ambiente".

"La gente se cree que yo soy Felicitas de Rebelde Way, que no puedo tener personalidad propia", afirmó contundente Balbiani. Y en ese sentido dejó en clara su postura en cuanto a la guerra entre Wanda, la China y Mauro Icardi: "Lo que no entienden es que yo no voy a favor de la China y Mauro, yo estoy contando información, lo que pasa es que incomoda y yo lo entiendo".

"No tenemos la prueba aún de que Wanda haya dado esa orden", finalizó Angie Balbiani, en referencia al supuesto ejército de trolls que, según trascendió, la mediática utilizaría para atacar virtualmente a la China Suárez.