Aseguran que Evangelina Anderson tendría un affaire con un hombre 8 años menor

La separación de Anderson y Demichelis se dio en medio de rumores de infidelidad y versiones cruzadas. Evangelina rompió el silencio días atrás y fue contundente: “Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos... nadie va a pensar en ellos”.

En medio del escándalo por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, la mujer señalada como presunta examante del director técnico, la azafata Tania González Ledesma, rompió el silencio en sus redes sociales y lanzó fuertes declaraciones contra la expareja.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Tania se expresó con franqueza: "Visto y considerando que todo el mundo sigue hablando de este tema sin saber y uno de los involucrados brilla por su ausencia. ¿Martín dónde está? No seas c..., salí a hablar y contá qué es lo que sucedió".

Luego, la azafata se dirigió directamente a Evangelina Anderson con un mensaje conciliador: "Yo no tengo nada en contra tuyo. Y realmente entiendo cuando decís 'nadie pensó en mis hijos'. Lo entiendo, porque el año pasado nadie pensó en mi familia cuando esto salió a la luz".

Más adelante, Tania hizo una fuerte crítica al rol que suelen tener los hombres en este tipo de escándalos mediáticos: "¿Por qué el hombre siempre se esconde o termina quedando como un genio y las damnificadas seguimos siendo las mujeres?".

En diálogo con A la Tarde (América TV), la azafata profundizó sobre el impacto que tuvo la exposición pública en su vida: "Mi nombre termina saliendo en todos lados de un día para el otro y él desaparece. No es despecho".

Y cerró con una reflexión sobre los roles y responsabilidades en la historia: "Yo en ese momento estaba soltera, el que tenía que velar por sus hijos y por sus vínculos era él".