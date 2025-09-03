A24.com

Aseguran que Evangelina Anderson tendría un affaire con un hombre 8 años menor

Evangelina Anderson estaría viviendo un fogoso romance tras su reciente separación de Martín Demichelis.

3 sept 2025, 21:42
Este miércoles, en LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió al revelar que Evangelina Anderson estaría viviendo un affaire tras su reciente separación de Martín Demichelis, con quien compartió 18 años de relación y tres hijos. La ruptura se confirmó hace pocas semanas, y según la propia modelo, aún están en proceso de divorcio.

"Hace poco una amiga de ella dijo que está a full", comentó la panelista Julia Argenta.

"Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'", detalló Ochoa, haciendo referencia a la nueva etapa que estaría atravesando Evangelina.

"La que la aconsejó fue Pampita", sumó la angelita Laura Ubfal.

La separación de Anderson y Demichelis se dio en medio de rumores de infidelidad y versiones cruzadas. Evangelina rompió el silencio días atrás y fue contundente: “Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos... nadie va a pensar en ellos”.

La supuesta amante de Demichelis apuntó sin filtros contra el exfutbolista y lanzó un mensaje para Evangelina Anderson

En medio del escándalo por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, la mujer señalada como presunta examante del director técnico, la azafata Tania González Ledesma, rompió el silencio en sus redes sociales y lanzó fuertes declaraciones contra la expareja.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Tania se expresó con franqueza: "Visto y considerando que todo el mundo sigue hablando de este tema sin saber y uno de los involucrados brilla por su ausencia. ¿Martín dónde está? No seas c..., salí a hablar y contá qué es lo que sucedió".

Luego, la azafata se dirigió directamente a Evangelina Anderson con un mensaje conciliador: "Yo no tengo nada en contra tuyo. Y realmente entiendo cuando decís 'nadie pensó en mis hijos'. Lo entiendo, porque el año pasado nadie pensó en mi familia cuando esto salió a la luz".

Más adelante, Tania hizo una fuerte crítica al rol que suelen tener los hombres en este tipo de escándalos mediáticos: "¿Por qué el hombre siempre se esconde o termina quedando como un genio y las damnificadas seguimos siendo las mujeres?".

En diálogo con A la Tarde (América TV), la azafata profundizó sobre el impacto que tuvo la exposición pública en su vida: "Mi nombre termina saliendo en todos lados de un día para el otro y él desaparece. No es despecho".

Y cerró con una reflexión sobre los roles y responsabilidades en la historia: "Yo en ese momento estaba soltera, el que tenía que velar por sus hijos y por sus vínculos era él".

