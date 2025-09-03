Llega el estreno de la película Verano Trippin con Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y la participación de Lali Espósito

Durante su discurso de agradecimiento, Hochbaum subrayó la importancia de apoyar al cine argentino en un momento crítico para la industria: "Es importante recomendar el cine argentino para proteger nuestra cultura", afirmó emocionada.

Además de ser protagonista, Zoe Hochbaum está a cargo de la producción ejecutiva en Verano Trippin: “Como productora y como actriz me sentí muy partícipe de mi personaje, de poder engordarlo, nutrirlo, darle vida y a Miranda le pasó lo mismo. Porque la película íbamos a ser nosotras dos, con todo lo que rodea el mundo de estas dos chicas y estaba buenísimo que pudiéramos aportar un poco de esa adolescencia que nos empieza a quedar cada vez más lejana”, indicó la actriz sobre esa doble función en diálogo con Teleshow.

Sinopsis de la película Verano Trippin

Un verano frío en la Patagonia. Lena (Zoe Hochbaum) y Toni (Miranda de la Serna), dos amigas inseparables que sueñan con viajar y explorar el mundo, pero están atrapadas en la rutina de su pueblo. Para juntar el dinero y escapar, deciden empezar a vender marihuana, lo que inicialmente parece una aventura emocionante.

Su viaje las lleva a trabajar para una figura mítica del narcotráfico local, sumergiéndolas en un oscuro submundo de nazis y corrupción policial. Lo que comenzó como un juego inocente se convierte en una situación peligrosa, donde la amistad se pone a prueba y la inocencia se quiebra.

La película mezcla elementos de coming of age (el paso de la adolescencia a la adultez) con una sátira policial y toques de road movie, ofreciendo una mirada fresca sobre los desafíos de la juventud y la seducción de lo prohibido.

La película cuenta con la participación especial de la cantante y actriz Lali Espósito en el papel de traficante, así como un elenco diverso que aporta un ambiente actual y dinámico.

