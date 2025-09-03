A24.com

Llega el estreno de la película Verano Trippin con Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y la participación de Lali Espósito

El 11 de septiembre se estrena en las salas del país la película Verano Trippin, protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, y que cuenta con la participación especial de Lali Espósito.

3 sept 2025, 08:00
El jueves 11 de septiembre llega a los cines del país Verano Trippin, película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, y que cuenta con la participación especial de Lali Espósito. La cinta marca el debut como directora de largometrajes de Morena Fernández Quinteros y cuenta con la producción de OrcaFilms y Amazon Prime.

La ópera prima de Morena Fernández Quinteros, Verano Trippin, es un film que dura unos 70 minutos del género coming of age que refleja la historia de dos amigas adolescentes, Lena y Toni, que buscan escapar de la monotonía de su pueblo patagónico vendiendo marihuana, pero se ven envueltas en un submundo criminal peligroso y traicionero, lo que pone a prueba su amistad y las enfrenta a una espiral de peligro y corrupción.

Las escenas fueron grabadas en Bariloche y luego en Motevideo, Uruguay, logrando capturar la esencia de los paisajes naturales y urbanos que enriquecen la narrativa, y el elenco lo completan: Ariel Staltari, Manu Fanego y Juan Grandinetti.

La actriz, escritoria y productora Zoe Hochbaum nació en Buenos Aires en 1999 y escribió el libro Monstruario. La joven artista cofundó la productora OrcaFilms y recibió el Martín Fierro de Cine y Series 2024 como revelación por su papel en la película Como el mar y también fue distinguida por APTRA como mejor documental por Traslados.

Durante su discurso de agradecimiento, Hochbaum subrayó la importancia de apoyar al cine argentino en un momento crítico para la industria: "Es importante recomendar el cine argentino para proteger nuestra cultura", afirmó emocionada.

Además de ser protagonista, Zoe Hochbaum está a cargo de la producción ejecutiva en Verano Trippin: “Como productora y como actriz me sentí muy partícipe de mi personaje, de poder engordarlo, nutrirlo, darle vida y a Miranda le pasó lo mismo. Porque la película íbamos a ser nosotras dos, con todo lo que rodea el mundo de estas dos chicas y estaba buenísimo que pudiéramos aportar un poco de esa adolescencia que nos empieza a quedar cada vez más lejana”, indicó la actriz sobre esa doble función en diálogo con Teleshow.

Sinopsis de la película Verano Trippin

Un verano frío en la Patagonia. Lena (Zoe Hochbaum) y Toni (Miranda de la Serna), dos amigas inseparables que sueñan con viajar y explorar el mundo, pero están atrapadas en la rutina de su pueblo. Para juntar el dinero y escapar, deciden empezar a vender marihuana, lo que inicialmente parece una aventura emocionante.

Su viaje las lleva a trabajar para una figura mítica del narcotráfico local, sumergiéndolas en un oscuro submundo de nazis y corrupción policial. Lo que comenzó como un juego inocente se convierte en una situación peligrosa, donde la amistad se pone a prueba y la inocencia se quiebra.

La película mezcla elementos de coming of age (el paso de la adolescencia a la adultez) con una sátira policial y toques de road movie, ofreciendo una mirada fresca sobre los desafíos de la juventud y la seducción de lo prohibido.

La película cuenta con la participación especial de la cantante y actriz Lali Espósito en el papel de traficante, así como un elenco diverso que aporta un ambiente actual y dinámico.

Cuando empiezan a trabajar para Dolores, la mítica narco del pueblo, se ven arrastradas a un submundo oscuro que pasó su aventura a un espiral de peligro y traición, quebrando su inocencia y poniendo en riesgo su amistad.

