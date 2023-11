Diego Brancatelli explicó por qué entró al Maracaná con La 12 y enfrentó a quienes lo tildaron de mufa

Lo cierto es que ante el revuelo que generó esto, el propio Brancatelli explicó por qué entró al Maracaná junto a Rafael Di Zeo y su grupo, y además les respondió a los que lo tildaron de mufa.

"Para terminar con un tema o cualquier especulación: Estoy ORGULLOSO de la hinchada de Boca. No reniego ser hincha ni viajar a todos lados", comenzó su descargo el periodista.

Y argumentó: "Hoy me tocó entrar con ellos y aproveché para grabar unas imágenes para @C5N cómo se me ve en el canal colega. Pero vine con mi familia".

Y sobre el tilde de mufa que se instaló en las redes contra él y que se volvió tendencia en Twitter, Diego Brancatelli enumeró la cantidad de veces que fue a ver a Boca a la cancha en partidos claves y ganó.

"Y para los que hablan boludeces: Fui al Morumbí y lo vi campeón vs Palmeiras. Lo vi Campeón vs Santos. Viajé a Japón en 2003 y lo vi Campeón vs Milán. Estuve en 2007 vs Gremio en Porto Alegre. Decenas de vueltas en Argentina. Mufa “yo no” diría Ramón. (Qatar 2022 tb)", explicó el periodista.

Diego Brancatelli mostró las tremendas amenazas de muerte a su familia

Diego Brancatelli denunció que hace unos meses recibió graves amenazas a su familia y luego de presentarse en la Justicia y la investigación correspondiente, se detuvo al agresor virtual.

El conductor mostró los graves mensajes intimidantes que recibió por privado vía redes sociales y contó que el hombre que se los envió quedó detenido.

"Les tengo que contar esta historia, esto no empieza hoy pero espero se termine hoy", indicó al aire el periodista. Y remarcó: "Se metieron con mis hijos, con un menor de 7 años. Publicaron una foto de mi nene y me escribieron: ‘Te veo y te mato un pibe’ o ‘Lo vamos a violar’. Terminó preso el que escribió esto".

"Esto viene ocurriendo desde hace al menos tres meses", precisó Brancatelli. Y añadió sobre la persona detenida: "Él tenía la cuenta activa en su teléfono, le allanaron el domicilio y le secuestraron el teléfono. Es de Presidente Derqui".

"No lo conocía, no sé quién es. Utilizó la foto de un tercero, de alguien que no es, y la puso de perfil. Puso un nombre falso en su cuenta", amplió el conductor.

"Se llama Gabriel Alejandro Jesús Starc. Él reconoció que fue él quien amenazó a mis hijos y ahora está detenido. Reconoció que era él quien había amenazado a mis hijos", finalizó Diego Brancatelli.