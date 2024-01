Diego Leuco fue tajante al hablar de su relación con Sofía Martínez: "Estamos tratando de..."

"Estamos todo bien... con Sofía estamos tratando de hacer nuestra vida, más allá de lo que se hable por fuera", remarcó, haciendo referencia a las versiones que trascendieron sobre el romance entre ellos.

Diego Leuco retiró que es complicado para la pareja cuando se filtra cierta información sobre el vínculo. "No está buneo que se digan cosas que no son ciertas, pero bueno, nosotros estamos bien", agregó.

Finalmente, en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pasaron una nota con Sofía, donde ella también habló de su relación con Diego. "Estoy enamorada", exclamó.

La llamativa declaración de Sofi Martínez cuando le consultaron si está enamorada de Diego Leuco

A varios meses de haber puesto en pausa su noviazgo con Diego Leuco, Sofía Martínez parecería estar nuevamente retomando el diálogo con el periodista y conductor. Al menos, desde hace algunas semanas se los ha visto cerca uno del otro, tanto en Buenos Aires como en la costa.

Pero lo cierto es que al ser consultada por Socios del espectáculo (El Trece) por el actual vínculo entre ellos y ante la pregunta de si está enamorada del ex conductor de Telenoche, su respuesta dejó más dudas que certezas.

La realidad es que la periodista deportiva habló luego de una entrevista con Leuco, quien aclaró: "Mi corazón está bien. Viviendo el verano, que eso también siempre hace bien y siempre es lindo”.

"Nosotros queremos un montón. Sí, seguimos compartiendo cosas y seguimos charlando. No necesitamos ponerle un título en particular", deslizó Martínez sobre relación con Leuco al tiempo que sobre una posible reconciliación formal declaró: “La realidad es que no tengo idea de lo que viene, pero sí, estamos cerca. Sí. Te puedo decir cómo estamos hoy y estamos súper bien”.

Pero cuando sus palabras parecían de lo más amorosas, de repente se sinceró: “No hablamos de exclusividad, no hablamos de esos temas tampoco. Yo creo que eso es un código muy personal de cada pareja. Cada pareja es un mundo y creo que nosotros estamos cómodos así y no necesitamos charlarlo tampoco”.

Así, frente a la pregunta de si está "enamorada", Sofía Martínez sorprendió con su respuesta. “Si, yo creo que sí estoy. Y bueno, yo creo que sí en realidad si seguimos teniendo ese vínculo tiene que ver con ese cariño tan profundo que nos tenemos” dijo desligándose en cierta forma de retomar la relación formal tal como hasta hace unos meses atrás.