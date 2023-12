Sofi Martínez reveló al aire, sin querer, qué le dijo a Diego Leuco al separarse

Todo sucedió en el programa Perros de la calle, donde participa Martínez. En una de las habituales charlas del ciclo radial de Urbana Play debatían sobre el engorroso momento al tener que terminar una relación. Fue allí cuando Sofía deslizó: “Si vos sabés que vas a dejar a alguien, el tema es dónde… ¿Lo citás en un bar? ¿Vas a la casa de esa persona? ¿Le decís que venga a tu casa?”.

Sofía Martínez 2.jpg

“En tu casa, no. Porque después la tenés que echar de tu casa… Y vos te podés ir de la casa de él”, intervino Andy Kusnetzoff, mientras que Harry Salvarrey agregó: “Yo, igual, si llorás, no te dejo. No puedo”. “¡Es muy difícil! Y hay una pregunta que para mí es muy difícil, cuando dejás, que es cuando te dicen '¿no me amás más?'", confesó la periodista deportiva.

“La respuesta para mí es muy clara y es 'Sí, te amo, pero como dice (Gabriel) Rolón, a veces con el amor no alcanza'. Si citás a Rolón, nadie te va a pelear”, sugirió picante entonces Andy, e inesperada e instintivamente a Sofí Martínez se le escapó: “Sí, bien… ¡yo hice lo mismo!”.

Terrible escándalo en PH con Martín Bossi y Sofi Martínez por una pregunta íntima sobre Messi

El pasado viernes, durante la última grabación del año de PH Podemos Hablar, Martín Bossi protagonizó un escándalo de magnitudes. No sólo por su llegada tarde a la cita de Telefe sino, principalmente, por la supuesta broma que quiso hacerle a Sofi Martínez y que a la periodista no le cayó para nada bien.

Lo cierto es que, para empezar el humorista llegó una hora tarde a la grabación del programa que se verá este sábado 30 de diciembre, haciendo esperar no sólo al conductor, la producción, el equipo técnico sino también al resto de los invitados: Romina Pereiro, Mariana Arias, Matías Bagnato y Sofi Martínez.

Martín Bossi Sofía Martínez Lionel Messi.jpeg

Y si bien la demora generó algún pequeño malestar, eso no fue nada en comparación con el tremendo momento que se vivió ya durante la grabación cuando Bossi le hizo una picante pregunta a la periodista deportiva sobre su relación con el campeón del mundo, Lionel Messi, por la que hasta debió pedirle disculpas, según informó la periodista Laura Ubfal.

Así las cosas, lo que se sabe es que tras el más que tenso momento entre Bossi y Martínez, ambos habrían pedido a la producción que editen el cruce para que no salga al aire. Ahora habrá que ver qué decisión toma el programa de Kusnetzoff que este año tuvo unos cuantos escándalos que le dieron bastante rédito.

Sin duda, el que más ruido hizo fue el de Andrea Rincón con Belén Francese a comienzos de la temporada 2023, cuando ésta última deslizó que la morocha había querido conquistarla durante una fiesta.