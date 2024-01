La llamativa declaración de Sofi Martínez cuando le consultaron si está enamorada de Diego Leuco

La realidad es que la periodista deportiva habló luego de una entrevista con Leuco, quien aclaró: "Mi corazón está bien. Viviendo el verano, que eso también siempre hace bien y siempre es lindo”.

Sofi Martínez y Diego Leuco

"Nosotros queremos un montón. Sí, seguimos compartiendo cosas y seguimos charlando. No necesitamos ponerle un título en particular", deslizó Martínez sobre relación con Leuco al tiempo que sobre una posible reconciliación formal declaró: “La realidad es que no tengo idea de lo que viene, pero sí, estamos cerca. Sí. Te puedo decir cómo estamos hoy y estamos súper bien”.

Pero cuando sus palabras parecían de lo más amorosas, de repente se sinceró: “No hablamos de exclusividad, no hablamos de esos temas tampoco. Yo creo que eso es un código muy personal de cada pareja. Cada pareja es un mundo y creo que nosotros estamos cómodos así y no necesitamos charlarlo tampoco”.

Así, frente a la pregunta de si está "enamorada", Sofía Martínez sorprendió con su respuesta. “Si, yo creo que sí estoy. Y bueno, yo creo que sí en realidad si seguimos teniendo ese vínculo tiene que ver con ese cariño tan profundo que nos tenemos” dijo desligándose en cierta forma de retomar la relación formal tal como hasta hace unos meses atrás.

Embed

Diego Leuco aclaró qué pasó en su reencuentro con Sofi Martínez tras la versión de pelea: "Es un delirio"

Desde que Diego Leuco y Sofía Martínez decidieron separarse, o al menos darle un impasse a la relación que llevaba unos dos años, los periodistas enfrentaron todo tipo de comentarios sobre ellos y hasta de posibles nuevos romances.

Desde relacionar a la periodista deportiva con Lionel Messi, por su buena relación profesional con 'la pulga', o vincular al ex conductor de Telenoche con su compañera de streaming, Yoyi Francella, a mediados de enero se conocieron unas imágenes de la ex pareja hablando en la vía pública, que inmediatamente generaron versiones de nueva discusión y pelea.

leuco martinez.jpg

En este contexto, Diego Leuco habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre el tema y negó de plano cualquier clase de discusión con su ex novia, al tiempo que agradeció la consulta, remarcando que este portal fue el único que lo contactó para conocer su verdad.

"Es totalmente falso. No hubo ninguna discusión de nada. Es insólito. Estábamos ahí charlando en la puerta de su casa. La verdad no entiendo qué onda", aseguró el conductor de Luzu TV.

Asimismo, Leuco enfatizó que en esas fotos "no se ve nada", y que sólo son "dos personas paradas al lado de un auto borroso... y de eso dicen 'pelea', 'discusión'". "Es un delirio. No se ve absolutamente nada en la foto, porque no hay nada" concluyó contundente.