China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina con Magnolia y Amancio Vicuña: el detalle que causó revuelo
Luego de varias especulaciones, China Suárez y Mauro Icardi llegaron este lunes al país y despistaron a la prensa al arribar en Aeroparque y no en Ezeiza como se esperaba. Las fotos.
10 nov 2025, 12:51
Este lunes 10 de noviembre, China Suárez y Mauro Icardi llegaron juntos a la Argentina y despistaron a los medios sobre su arribo ya que se esperaba que sea en Ezeiza pero fue en Aeroparque Jorge Newbery.
“Acaban de llegar la China Suárez juntos Mauro Icardi a Aeroparque en un gran despliegue que hizo migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul. Ella llegó con el bolsito rosa de la discordia”, escribió el periodista Fede Flowers, acompañando la publicación con fotografías del momento.
La actriz y el futbolista viajaron desde Turquía junto a los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia, en lo que sería una visita que tiene un objetivo familiar clave: el reencuentro de Icardi con las hijas que tuvo con Wanda Nara, a quienes no ve desde hace varios meses.
La madre de las nenas, Wanda Nara, accedió a que eso ocurra, pero puso sus condiciones. Hizo un pedido a la Justicia para que las nenas no falten al colegio ni a sus actividades extracurriculares, pero además volvió a exigir que no pasen tiempo con la China Suárez, ya que las niñas no querrían ver a la pareja de su padre.
El documento pide "que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién" y "que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro".
El abogado de Wanda, Nicolás Payarola, pidió que si no se cumplen las condiciones, Icardi pague una multa de 100 millones de pesos. Sin embargo, aún no fue aprobada esta medida cautelar y las abogadas del jugador del Galatasaray están respondiendo al escrito para que Wanda no se pueda salir con la suya.
Cabe destacar que Mauro Icardi se quedará en el país hasta el 15 de noviembre porque el futbolista tiene que regresar para jugar en su equipo.