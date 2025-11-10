China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina con Magnolia y Amancio Vicuña: el detalle que causó revuelo

Sin título

El documento pide "que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién" y "que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro".

El abogado de Wanda, Nicolás Payarola, pidió que si no se cumplen las condiciones, Icardi pague una multa de 100 millones de pesos. Sin embargo, aún no fue aprobada esta medida cautelar y las abogadas del jugador del Galatasaray están respondiendo al escrito para que Wanda no se pueda salir con la suya.

Cabe destacar que Mauro Icardi se quedará en el país hasta el 15 de noviembre porque el futbolista tiene que regresar para jugar en su equipo.