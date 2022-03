Diego Torres reveló lo mal que la pasó tras separarse de Débora Bello

Y luego reflexionó sobre si la pandemia influyó en la separación de la modelo. "No sé si lo asocio o es en el contexto en el cual me sucedió. Me sucedieron una cantidad de emociones en la pandemia que fueron difíciles de ordenar y de acomodar. Ahí es donde entra la terapia. A nivel personal significó y significa muchas cosas", indicó.

El músico admitió que ni bien se separó de la mamá de su hija atravesó un momento de mucha angustia.

"Se vive emocionalmente como una ola muy grande que vas surfeando y que por momentos te tira a la mier.... Y abajo hay coral; el coral corta, sangra y lastima y duele. Cada uno tiene que hacer su proceso, lleva un tiempo. Todos esos momentos difíciles te enseñan más que los buenos momentos. Te hacen encontrarte con vos mismo en el fondo. Y desde el fondo a lo mejor resurgir", reflexionó.

Y remarcó que no la pasó nada bien. "Fue súper doloroso y no deja de serlo. Y yo soy muy emocional y entonces las cosas repercuten... El instrumento se afecta mucho con lo emocional también, el instrumento de la voz", concluyó Diego Torres remarcando que sentía un "nudo" constante en la garganta.

-Diego Torres-

Débora Bello se refugia en su hija tras separarse de Diego Torres

Fue allá por noviembre del año pasado cuando comenzaron a circular los rumores de ruptura entre el argentino Diego Torres y su mujer, la bellísima modelo Débora Bello. En pareja durante 17 años, instalados en Miami con una hija de casi 9 -Nina- y casados legalmente durante la pandemia, la ruptura fue confirmada por el cantante en la mesa de Mirtha Legrand unas semanas después.

"¿Estás separado?", le preguntó directa la nieta de Chiquita Legrand, conductora suplente desde que se desató la pandemia de coronavirus. Y allí Diego Torres afirmó: "Sí, estamos pasando un momento complicado, pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos y nos tratamos muy bien… Es una madre ejemplar, presente todo el tiempo". Al tiempo que agregó "Estas son cosas de las relaciones largas, que tienen sus idas y vueltas. La pandemia nos afectó. Pero nos llevamos bien. Nos queremos mucho", tratando de descontracturar un poco la situación.

Así las cosas, pasaron las fiestas cada uno por su lado: el cantante de gira con sus compromisos musicales, mientras que Débora Bello junto a Nina recibieron el nuevo año juntas, y mostrándose más unidas que nunca. "Feliz Navidad … Feliz Todo … les deseamos mucho amor, salud, compasión, mente quieta y corazones abiertos", escribió la modelo en sus redes junto a una postal donde ambas tienes gorros navideños y las acompaña su mascota.

En tanto, entrado ya el mes de febrero de 2022 tal parece que la situación no tuvo retorno y la separación es un hecho. Así en las últimas horas, Débora Bello publicó una tierna imagen suya abrazada a Nina, desde su cuenta oficial de Instagram, donde le acaricia el pelo, la besa y se escucha de fondo una letra musical que dice 'que tu eres mi amuleto, mi talismán, mi salvación...'. Y junto a las imágenes simplemente dejó claro que su hija hoy en día es su apoyo, al afirmar "Mi Amuleto , mi talismán , mi chiquita … " junto a un corazón.

Entre algunos de los comentarios que los seguidores dejaron en el feed de Bello, puede leerse por ejemplo "De lo que se pierde Diego".