Dieron a conocer audios de Aníbal Lotocki donde revela qué productos inyectaba a sus pacientes

“El producto no se mueve de lugar, acá dice que no hay rechazo ni provoca alergias. Sin efectos colaterales, sin sustancias tóxicas y no migra. Son partículas acrílicas y está indicado en glúteos, es para el aumento”, aseguraba en cuanto al uso de polimetracrilato y agrega: “Respecto a los efectos colaterales del producto, no está descripto que provoque, por ejemplo, cálculos renales, tampoco inflamación de las piernas”.

Embed

Luego, describe de forma concreta el producto que tiene la joven y explica: "Esto es grasa. Engordaste...si. El producto está ahí adentro, eso que tocas ahí, eso que agarras, es el producto. Se pone un poquito de todo, el producto que migra es la silicona liquida, que es un aceite, el aceite de avión que vos te pones y empieza a caer por las piernas".

"Vos ves el producto porque tiene así un corte y acá hay un bulto, hay una pelota. Y después está más acá, viste, se va desplazando una masa. Puede tener que ver con sobrepeso", expresa.

Audios Lotocki

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia de Silvina Luna

A dos semanas de la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto, este jueves dieron a conocer en el noticiero de América Noticias los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo de la modelo.

“El cuerpo de Silvina Luna empieza a hablar y es un dato que es importante. Hay una importante cantidad de material migrante disperso en el cuerpo. No en la cabeza, pero si en los brazos, en los pechos, pectorales, en la zona de los glúteos y detrás de la rodilla”, comenzó informando Javier Díaz.

“Una calcificación muy importante. Algunos otros elementos también, se observaron granulomas en la parte posterior de las rodillas. Eso llamó la atención, no es que se asombren, pero llama la atención en un sentido de, acá hay algo”, agregó.

Luego continuó leyendo los documentos de los peritos forenses y replicó: “El cadáver presentaba un color pardo como consecuencia de todo lo que había sufrido el cuerpo en vida”.

“Tiene que ver con el tiempo desde que se produjo el fallecimiento hasta la autopsia, es una de las posibilidades. Otra es el tiempo qué transcurre en terapia intensiva donde el paciente no tiene exposición a la luz solar y la degradación propia del organismo que se produce en esta unidad de cuidados”, especifico el médico Rodrigo Salemi en comunicación con el programa.

Y agregó: "Va a ser muy importante el análisis físico-químico y la microscopía electrónica para tratar de determinar a qué corresponden esas moléculas de este elemento, porque por ahora no está certificado que sea metacrilato lo que está en el cuerpo".