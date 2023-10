Dieron a conocer cuánto dinero tiene Jésica Cirio tras ser denunciada por enriquecimiento ilícito

“¿Le crees a Jesica?”, le consultó Estefi Berardi en Poco Correctos (El Trece). “No”, señaló ella de manera contundente. “Yo la conozco desde hace muchísimos años, como la conocemos todos, y es una chica que ha trabajado toda su vida, es cierto. Pero todos los argentinos hemos trabajado toda la vida y no podemos pagarnos aviones privados”, sumó Ninci.

“Ni Valeria Mazza, que ha sido la modelo número uno de la Argentina, indiscutida, no ha tenido el nivel de vida que tiene Jésica Cirio”, remarcó la periodista.

“La responsabilidad es de él, que es funcionario de una provincia que está en una pobreza extrema, y te lo puedo decir yo que me recorro todo. Pero ella es la mujer, y vos no te podés hacer la boluda”, añadió. “A mí me cae bien ella, me cae re simpática, pero no te podés hacer la boluda”, indicó.

“Ella está preparando una declaración jurada. Yo tuve acceso a una de sus declaraciones juradas, no la de este año porque todavía no la presentó. Ella está a full, trabajando con contadores, todo, y en la declaración jurada de ella figura mucha plata”, detalló.

“Si quieren les leo algunos números. Por ejemplo, ella dice en esta declaración jurada que tiene un plazo fijo de 50 millones de pesos, rarísimo que alguien tenga tanta guita en pesos. También dice que tendría una caja de seguridad por 640 mil dólares, de los cuales 340 mil, poco más de la mitad, pertenecerían a la venta de una propiedad, que era donde tenía su centro estético. Y después dice que ella recaudaría anualmente por publicidad 200 mil dólares y que paga impuestos por 60 mil”, cerró Mercedes Ninci.

El romántico tatuaje que une a Jésica Cirio y Martín Insaurralde: qué dice y en dónde lo tienen

En las redes sociales, en noviembre de 2022, Jésica Cirio compartía una romántica postal con su entonces marido Martín Insaurralde donde lucían ambos un mismo tatuaje que los une en el antebrazo derecho.

"Amor por siempre... Vive hoy", es la frase que se tatuaron la conductora y el político, padres de Chloe, y que simbolizaba su historia juntos.

En ese posteo, que luego Jésica Cirio borró de su feed en Instagram, reflejaba sus sentimientos hacía el político con una imagen de los dos recostados en la cama y agarrados de la mano.

“Felices 8 años de casados, amor. Nada nos describe mejor: ‘Ama por siempre…. vive hoy’”, describió en su mensaje la modelo.

Y agregaba: “Gracias por ser mi compañero, mi consejero, mi marido y por ser un papá tan especial. Por demostrarme tu amor cada día".

"Sos la persona más especial que conocí. Amo que disfrutemos juntos la vida de la misma manera. Te amo”, finalizaba muy enamorada.