Mercedes Ninci reveló la estrategia de Jésica Cirio y dio su tajante opinión: "No te podes hacer la bolu..."

“No le creo. Yo la conozco desde hace muchísimos años, como la conocemos todos, y es una chica que ha trabajado toda su vida, es cierto. Pero todos los argentinos hemos trabajado toda la vida y no podemos pagarnos aviones privados eh”, señaló la periodista.

Y agregó: “Ni Valeria Mazza, que ha sido la modelo número uno de la Argentina, indiscutida, ha tenido el nivel de vida que tiene Jesica Cirio".

“La responsabilidad es de él (Insaurralde), que es funcionario de una provincia que está en una pobreza extrema, y te lo puedo decir yo que me recorro todo. Es un horror el hambre y angustia de la gente que se vive en la Provincia. Pero ella es la mujer y vos no te podes hacer la bolu..", argumentó Mercedes Ninci.

Y siguió: "Si yo salgo con un tipo que le aparecen millones por todos lados y es funcionario público, digo, guau: de dónde sacaste la guita. Ella ya lo conoció funcionario y sabe que los funcionarios públicos no tienen un gran sueldo. No puede no saber".

"¿Nunca te preguntaste de dónde saca la guita para pagar los aviones privados? A mi cae bien ella, pero no te podes dejar de preguntar, no te podes hacer la bolu.. ¿Qué querés que te diga? Para mi no", finalizó la periodista.

El romántico tatuaje que une a Jésica Cirio y Martín Insaurralde: qué dice y en dónde lo tienen

En las redes sociales, en noviembre de 2022, Jésica Cirio compartía una romántica postal con su entonces marido Martín Insaurralde donde lucían ambos un mismo tatuaje que los une en el antebrazo derecho.

"Amor por siempre... Vive hoy", es la frase que se tatuaron la conductora y el político, padres de Chloe, y que simbolizaba su historia juntos.

En ese posteo, que luego Jésica Cirio borró de su feed en Instagram, reflejaba sus sentimientos hacía el político con una imagen de los dos recostados en la cama y agarrados de la mano.

“Felices 8 años de casados, amor. Nada nos describe mejor: ‘Ama por siempre…. vive hoy’”, describió en su mensaje la modelo.

Y agregaba: “Gracias por ser mi compañero, mi consejero, mi marido y por ser un papá tan especial. Por demostrarme tu amor cada día".

"Sos la persona más especial que conocí. Amo que disfrutemos juntos la vida de la misma manera. Te amo”, finalizaba muy enamorada.