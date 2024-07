Disturbios en la final de la Copa América: Majo Martino sufrió un robo y mostró el video del caos

Lo cierto es que en ese momento de tensión con los efectivos policiales Majo denunció que fue víctima del robo del dinero que había llevado para el viaje a Estados Unidos.

Embed

"Así estamos, encima me abrieron la cartera y me robaron todo el dinero que traje", indicó Majo en una de sus historias donde muestra a un niño argentino llorando por los incidentes.

“Esto es caótico, golpes para entrar, no se puede así. No entra nadie aún”, comentó la panelista sobre las imágenes de absoluta tensión que vivió al ingreso al estadio entre empujones y tumultos por parte de la gente.

Finalmente, más allá de la tristeza por el robo que sufrió, Majo Martino pudo ingresar al estadio y observó la victoria argentina por 1 a 0 y obtención de un nuevo título para la Scaloneta.

"Gracias a todos los que se están preocupando, ya entré sana y salva", comentó más aliviada la panelista ya ubicada en la platea del moderno estadio.

majo martino robo final copa america.jpg

majo martino robo final copa america 1.jpg

Majo Martino habló sin filtro sobre su relación con Facundo Moyano tras mostrarse juntos en su cumpleaños

Desde hace algún tiempo se viene barajando fuertemente un posible romance entre Majo Martino y Facundo Moyano sobre todo después de la visita del dirigente político al programa de Carmen Barbieri donde la ex novia de Locho Loccisano forma parte de magazine del Trece y no se despegaron ni en las tandas.

Si bien los chicos siempre hablaron de amistad, lo cierto es que la presencia de Facundo el miércoles por la noche en el cumpleaños de Majo, al que asistieron sólo sus compañeros de trabajo, sus familiares y sus amigos más íntimos, la presencia de Moyano llamó por demás la atención.

Y como si no bastase su sola presencia para que retomase con fuerza el rumor del romance, las fotos que se viralizaron la noche del cumpleaños de Majo, donde se los ve abrazados y sonrientes, no hicieron más que agigantar el supuesto amor entre ellos.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa Majo Martino habló a las claras sobre su verdadera relación con Moyano y fue tajante. "No estoy saliendo con Facundo. Es amigo", confió a este portal y negó de plano toda posibilidad de relación amorosa.

Al tiempo que reconoció que si bien "hubo rumores", remarcó: "Entiendo que si me sacan una foto con otro amigo abrazándolo mientras me saluda por mi cumple, podría ser capcioso, pero no". Por último, Martino volvió a dejar en claro:"es un amigo, lo quiero mucho pero nada más que eso".