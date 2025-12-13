La sorpresiva declaración de Guillermina Valdés sobre su relación con Pampita que nadie imaginaba
En una entrevista a fondo con Ángel de Brito, Guillermina Valdés rompió el silencio sobre su verdadero trato con Pampita cuando compartían el jurado en el Bailando y lanzó una inesperada declaración que no pasó desapercibida.
El paso de Guillermina Valdés por el jurado del Bailando no estuvo exento de polémicas. En plena relación con Marcelo Tinelli, desembarcó primero como reemplazo de Pampita, pero con el tiempo quedó confirmada como jurado estable en 2021. Lo cierto es que aquella etapa estuvo marcada por idas y vueltas públicas con Carolina Ardohain, un tema que volvió a salir a la luz por estas horas cuando Ángel de Brito le preguntó, en Ángel Responde (Bondi Live), cómo fue en realidad la convivencia entre modelos.
“¿Por qué no se bancaban con Pampita?”, consultó directo y sin filtros el periodista a lo que Guillermina no dudó en su respuesta. “Yo a Pampa la requiero, ella no me quiere a mí”, disparó sin titubear ni una palabra. Claro que De Brito remarcó su resistencia inicial, al deslizar: “Ella no te quería al principio”, frente a la sorpresa de Valdés ante la confirmación de sus sospechas por lo que instintivamente repreguntó “¿No me quería?”.
Fue allí que el conductor de Bondi expuso su parecer: “Me parece, no sé. Porque chocaban cuando te sentaste en el jurado…”, momento en que la Valdés intentó analizar la situación y habló de diferencias superficiales al deslizar “no le gustaban mis vestidos, capaz”, lo que desató risas cómplices entre ambos al tiempo que De Brito aseguró que "algo pasaba ahí".
Y si bien el conductor deslizó que tal vez existía cierta competencia "de modelo a modelo", Guillermina reaccionó picante. “Vos sabés más que yo, te hacías el amigo y te andabas ahí codeando con ella y me miraban muy mal los dos. No me vengas a pinchar”, lanzó entonces a pura ironía.
“Siempre me tira la pelota a mí porque es más fácil que tirársela a Pampita”, fue la inmediata reacción del conductor de Ángel Responde, quien ahondó en el tema preguntando que todo fue una "guerra de minitas". Pero Guillermina fue tajante al asegurar: “Yo no soy tan minita, yo soy más chongo”, marcando una sustancial diferencia en el clásico estereotipo y remarcando que no le interesa en lo más mínimo la competencia femenina. . “No, a mí el tema de minitas me hace un embole. Sí, a mí no me pasa”, aseguró.
Pero claro que la charla incluyó inevitablemente a Marcelo Tinelli y un hipotético vínculo entre el conductor televisivo y Pampita en algunas de las varias separaciones que transitó la pareja a lo largo de la década que estuvieron juntos . “Mientras que estábamos separados pueden haber salido, pero pregúntenselo a los protagonistas… No, la verdad no le dije ‘Saliste con Pampita’. ¿Decís que sí? Bueno, puede ser. Yo estuve separada varias veces, sí, capaz”, deslizó dubitativa mientras Ángel de Brito le aclaró que sólo era una "sospecha". “Es linda, así que...”, deslizó Valdés, entre risas.
“Tuve muchos momentos que la gente no supo de separación con Marcelo. Entonces, ahí estábamos los dos libres para hacer nuestra historia”, concluyó entonces la modelo expareja de Marcelo Tinelli y madre de Lorenzo, el hijo menor del histórico conductor del Bailando por un sueño en la televisión argentina.
Qué pasó realmente entre Guillermina Valdés y Santi Maratea luego de su separación de Marcelo Tinelli
En el año 2022, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli tomaron la decisión de cerrar una etapa fundamental de sus vidas y poner punto final a la relación que habían construido durante una década, de la que nació Lorenzo, el hijo que tienen en común. La separación marcó el inicio de un nuevo camino para ambos, atravesado por cambios personales y una fuerte exposición mediática.
A partir de ese momento, cada uno comenzó a rearmar su día a día de manera independiente. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de rumores. En el universo del espectáculo, las versiones se multiplicaron rápidamente: supuestos romances, terceros involucrados y vínculos ocultos aparecieron una y otra vez en distintos medios. Se habló de nuevas parejas tanto del lado de Guillermina como del de Tinelli, aunque ninguno de los dos salió públicamente a confirmar alguna relación formal ni a dar precisiones concretas sobre su vida sentimental.
Entre todas esas especulaciones, hubo una que llamó especialmente la atención y generó un fuerte impacto. Se trató de los trascendidos que vinculaban a la actriz y modelo con Santiago Maratea. La sorpresa no solo tuvo que ver con los nombres involucrados, sino también con el contraste entre ambos perfiles públicos y la diferencia generacional que los separa. Durante mucho tiempo, esa versión quedó en el terreno de los rumores, sin confirmación oficial.
Sin embargo, en una reciente charla con Ángel de Brito en Bondi Live, Guillermina decidió hablar del tema por primera vez y despejar dudas. Allí, reconoció que los encuentros con el influencer existieron y que hubo una conexión entre ellos, aunque sin ponerle etiquetas al vínculo. "Más allá del vínculo, si fue o no, qué fue sexoafectivamente, con Santi no tenemos nada que ver. Nunca había estado con alguien mucho menor que yo", expresó con total sinceridad, dejando en claro que fue una experiencia diferente a las que había vivido hasta ese momento.
En ese mismo intercambio, Valdés profundizó sobre las diferencias que los atraviesan en lo cotidiano y cómo, a pesar de eso, lograron encontrar un punto en común. "Más allá de que somos diferentes, de que nos plantamos en la vida de manera distinta, nos encontramos en algo que son nuestras heridas de la infancia", explicó. Luego, recordó cómo fue el primer acercamiento y el contexto emocional en el que se dio: "La primera impresión… pensé que iba a charlar con él. Yo decía: ‘Este chico me está mirando’. Hacía seis meses me había separado de Marcelo".
De esta manera, Guillermina Valdés puso fin a uno de los rumores más comentados de los últimos tiempos y confirmó que, tras su separación, se permitió explorar nuevos vínculos desde un lugar personal, lejos de las etiquetas y de las expectativas ajenas.