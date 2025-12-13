La sorpresiva declaración de Guillermina Valdés sobre su relación con Pampita que nadie imaginaba

Embed

“Siempre me tira la pelota a mí porque es más fácil que tirársela a Pampita”, fue la inmediata reacción del conductor de Ángel Responde, quien ahondó en el tema preguntando que todo fue una "guerra de minitas". Pero Guillermina fue tajante al asegurar: “Yo no soy tan minita, yo soy más chongo”, marcando una sustancial diferencia en el clásico estereotipo y remarcando que no le interesa en lo más mínimo la competencia femenina. . “No, a mí el tema de minitas me hace un embole. Sí, a mí no me pasa”, aseguró.

Pero claro que la charla incluyó inevitablemente a Marcelo Tinelli y un hipotético vínculo entre el conductor televisivo y Pampita en algunas de las varias separaciones que transitó la pareja a lo largo de la década que estuvieron juntos . “Mientras que estábamos separados pueden haber salido, pero pregúntenselo a los protagonistas… No, la verdad no le dije ‘Saliste con Pampita’. ¿Decís que sí? Bueno, puede ser. Yo estuve separada varias veces, sí, capaz”, deslizó dubitativa mientras Ángel de Brito le aclaró que sólo era una "sospecha". “Es linda, así que...”, deslizó Valdés, entre risas.

“Tuve muchos momentos que la gente no supo de separación con Marcelo. Entonces, ahí estábamos los dos libres para hacer nuestra historia”, concluyó entonces la modelo expareja de Marcelo Tinelli y madre de Lorenzo, el hijo menor del histórico conductor del Bailando por un sueño en la televisión argentina.

Guillermina Valdés, Jimena Barón y Pampita - Bailando 2021

Qué pasó realmente entre Guillermina Valdés y Santi Maratea luego de su separación de Marcelo Tinelli

En el año 2022, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli tomaron la decisión de cerrar una etapa fundamental de sus vidas y poner punto final a la relación que habían construido durante una década, de la que nació Lorenzo, el hijo que tienen en común. La separación marcó el inicio de un nuevo camino para ambos, atravesado por cambios personales y una fuerte exposición mediática.

A partir de ese momento, cada uno comenzó a rearmar su día a día de manera independiente. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de rumores. En el universo del espectáculo, las versiones se multiplicaron rápidamente: supuestos romances, terceros involucrados y vínculos ocultos aparecieron una y otra vez en distintos medios. Se habló de nuevas parejas tanto del lado de Guillermina como del de Tinelli, aunque ninguno de los dos salió públicamente a confirmar alguna relación formal ni a dar precisiones concretas sobre su vida sentimental.

Entre todas esas especulaciones, hubo una que llamó especialmente la atención y generó un fuerte impacto. Se trató de los trascendidos que vinculaban a la actriz y modelo con Santiago Maratea. La sorpresa no solo tuvo que ver con los nombres involucrados, sino también con el contraste entre ambos perfiles públicos y la diferencia generacional que los separa. Durante mucho tiempo, esa versión quedó en el terreno de los rumores, sin confirmación oficial.

Sin embargo, en una reciente charla con Ángel de Brito en Bondi Live, Guillermina decidió hablar del tema por primera vez y despejar dudas. Allí, reconoció que los encuentros con el influencer existieron y que hubo una conexión entre ellos, aunque sin ponerle etiquetas al vínculo. "Más allá del vínculo, si fue o no, qué fue sexoafectivamente, con Santi no tenemos nada que ver. Nunca había estado con alguien mucho menor que yo", expresó con total sinceridad, dejando en claro que fue una experiencia diferente a las que había vivido hasta ese momento.

En ese mismo intercambio, Valdés profundizó sobre las diferencias que los atraviesan en lo cotidiano y cómo, a pesar de eso, lograron encontrar un punto en común. "Más allá de que somos diferentes, de que nos plantamos en la vida de manera distinta, nos encontramos en algo que son nuestras heridas de la infancia", explicó. Luego, recordó cómo fue el primer acercamiento y el contexto emocional en el que se dio: "La primera impresión… pensé que iba a charlar con él. Yo decía: ‘Este chico me está mirando’. Hacía seis meses me había separado de Marcelo".

De esta manera, Guillermina Valdés puso fin a uno de los rumores más comentados de los últimos tiempos y confirmó que, tras su separación, se permitió explorar nuevos vínculos desde un lugar personal, lejos de las etiquetas y de las expectativas ajenas.