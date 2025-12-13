Emoción total: el gesto de J Rei que hizo llorar a María Becerra en su show de River Plate

Vale señalar que a lo largos de estos dos recitales, María Becerra está presentando su disco Quimera, donde por supuesto suma todos los hits de su carrera.

María Becerra y J Rei en River Plate

Fotos y video: @javitofotoman

Por qué María Becerra ya no podría seguir usando el apodo "La Nena de Argentina"

En octubre pasado, María Becerra volvió a quedar envuelta en una polémica que sacudió de lleno su presente artístico y reavivó la atención sobre los conflictos que rodean su carrera. Luego de haber sido señalada por un presunto plagio en su canción “Hasta que me enamoro”, la cantante enfrentó por entonces un nuevo frente que nada tuvo que ver con lo musical, pero que podría impactar de manera directa en su identidad pública.

Por aquel entonces, comenzó a circular con fuerza en redes sociales una información que generó sorpresa entre sus seguidores y encendió el debate en el mundo del espectáculo. Según trascendió, José Levy, quien se desempeñó como su representante hasta el año pasado, habría registrado legalmente a su nombre la marca “La Nena de Argentina”, el apodo con el que la artista logró consolidar su figura tanto en el país como en el exterior.

De acuerdo a lo que se difundió, dicha inscripción tendría vigencia hasta el año 2033. Esto implica que, en caso de que María Becerra decida continuar utilizando ese nombre artístico sin contar con la autorización correspondiente, debería abonar regalías a su exmanager. El dato no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, generando preocupación y múltiples especulaciones sobre el futuro de la cantante.

becerranation

La información fue difundida por una cuenta especializada en noticias vinculadas a la artista, que detalló el alcance de la situación: "La marca 'La Nena de Argentina' se encuentra registrada a nombre del exmanager de Maria Becerra, José Levy. Dicha marca tiene vencimiento en 2033 y aparentemente Maria no podría hacer uso de la misma sin autorización del mismo, ya que si lo hace, tendría que pagarle regalías". La publicación no tardó en replicarse y sumar reacciones entre fanáticos y usuarios de distintas plataformas.

Este episodio se sumó a una seguidilla de momentos complejos que la intérprete atravesó en los últimos meses, marcados por conflictos y controversias que la mantienen bajo la lupa mediática. Más allá de su éxito y reconocimiento, la situación plantea un interrogante clave sobre cómo se presentará públicamente de aquí en adelante y si este conflicto podría modificar una marca que se volvió parte fundamental de su identidad artística.