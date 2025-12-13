Se filtró la primera imagen de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity y estalló todo en Telefe: "Hay un topo"

Embed

Al tiempo que continuó: “Te controlan tipo Gestapo. Yo tenía un tipo acá que iba al baño. No te podés escapar, no podés ir a ver camarines. Todo pegadito”. Y como si eso fuera poco, hizo saber que esa es la razón por la que evidentemente "hay alguien que es de ahí adentro que le pasa la info a Intrusos", dado que "no entra ni la representante de la Joaqui".

"En Masterchef están odiados, hay un topo adentro", sentenció entonces Yanina antes de compartir el informe correspondiente, y revelar que hubo alguien que no la saludó (Marixa Balli), que la imagen filtrada fue en el momento de su cruce con La Joaqui, así como también deslizó que se enteró que hay una participante a la que tildan de mala compañera.

Asimismo, sobre la foto delatora, la conductora de SQP adelantó que desde la producción de MasterChef "ya están estudiando el ángulo para ver quién fue. Van a pedir las cámaras de seguridad del estudio y van a tratar de agarrar a la persona que sacó la foto".

Ahora sólo resta esperar para ver en acción a Yanina Latorre en las cocinas de MasterChef Celebrity, quien ya adelantó que esto recién saldrá al aire dentro de 10 o 15 días por el tiempo de grabaciones que llevan adelantadas, ver qué cocinó, cuál fue la devolución del jurado y si logró cuidarle bien el lugar al ex de Wanda Nara.

Yanina Latorre - primera foto en MasterChef Celebrity1 - captura SQP

Por qué Yanina Latorre mandó al frente a Wanda Nara y salpicó a Ian Lucas y Evangelina Anderson

Pese a las resistencias iniciales y a los intentos internos por frenar su llegada, Yanina Latorre logró finalmente concretar uno de sus objetivos televisivos: debutó en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). La panelista aterrizó en el reality culinario en medio de un clima espeso, marcado por tensiones previas y cierta incomodidad que se respiró desde el primer minuto puertas adentro.

Según trascendió, su incorporación no cayó nada bien entre varios de los participantes, quienes incluso habrían llegado a organizarse para juntar firmas y manifestar su desacuerdo. El motivo no tiene tanto que ver con la competencia en sí, sino con el perfil mediático de Yanina y con un historial de comentarios filosos que fue acumulando a lo largo de los años. Chicanas que, vistas desde afuera, podían parecer parte del show, pero que ahora pesan distinto al compartir grabaciones, mesadas y cámaras.

El grupo ya tenía una dinámica armada desde el inicio del certamen, y la llegada de una figura tan frontal como Latorre alteró ese equilibrio. Muchos sienten que no termina de encajar y otros directamente no olvidan viejas frases lanzadas al aire que hoy regresan como un boomerang.

Más allá de cómo fue su primera jornada de grabación, lo cierto es que Yanina no tardó en generar información. Y si algo sabe hacer, es hablar. Mientras relataba cómo vivió su debut, se metió de lleno en uno de los rumores más fuertes que circulan alrededor del reality: el supuesto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Desde adentro del programa, las versiones suelen tomar otra dimensión. Y fue la propia Yanina quien se encargó de despejar las dudas. Según contó, el dato estaba confirmado. El inconveniente no fue haberlo dicho, sino cómo y a través de quién llegó a esa información.

Para corroborarlo, Latorre habría acudido directamente a Wanda Nara, con quien —según dejó entrever— recompuso el vínculo en el último tiempo. Lo que no debía pasar era que esa charla privada saliera a la luz. Pero pasó.

"Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda", lanzó sin filtro en SQP (América TV). Apenas lo dijo, tomó conciencia del error y reaccionó de inmediato, llevándose la mano a la boca. Acto seguido, llegó el arrepentimiento en vivo: "Perdón, Wanda, justo que nos habíamos amigado. No me llamen, por favor. Perdón. No lo hice a propósito, se me escapó. Ya no sé cuándo estoy en vivo y cuándo no. Wanda, no te enojes".

Ya sin vuelta atrás, Yanina terminó revelando qué fue lo único que se animó a decirle a Ian frente a esta situación: "Lo único que le dije al pibe fue: ‘No te enamores’". Una frase simple, pero que volvió a encender el fuego dentro y fuera del reality.