Dolores Fonzi apuntó filosa contra Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei: "No trabajaría con él"

En el marco de los Premios Platino, la actriz habló con Intrusos (América TV) y se refirió a los dichos del actor de El encargado (Star Plus). "No esperaba otra cosa, la verdad. Lo poco que conozco de él, no sé si está bueno...", opinó Fonzi sobre Francella tras la pregunta de Guido Záffora sobre si le había afectado el apoyo del artista al Gobierno.