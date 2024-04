Dolores Fonzi habló de sus duras declaraciones sobre Guillermo Francella e hizo una confusa aclaración

Pasados unos días y ya de regreso en el país, la actriz volvió a referirse al tema. En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con vos, y a raíz de la defensa de Florencia Peña a su compañero de Casados con hijos, la actriz y directora intentó explicar sus dichos.

dolores fonzi 1.jpg

Fue allí que Dolores coincidió con Peña en que "hubo un ensañamiento en que todos opinemos de lo que dice el otro". “La pregunta no tiene que estar en qué opina cada uno. Este lugar que tenemos hay que ocuparlo con responsabilidad”, dijo la actriz en su intento por terminar con el enfrentamiento que estableció ella misma.

“Si él opina, yo puedo opinar. Después, acusarme de violenta por decir lo que opino, es correr el foco, como dice Florencia”, agregó de inmediato para luego referirse al posible cierre del INCAA, al que definió de "ilegal", entre otras cosas.

“Hay que dejar de inventar un monstruo de dos cabezas y entender que lo que está pasando es un daño transversal a todas las personas y a todas las industrias. El cine son 600 mil puestos de trabajo, podés auditar lo que quieras, pero que la destrucción sea el camino no me parece para nada”, concluyó.

guillermo francella.jpg

Flor Peña se mostró terminante frente a las críticas que tuvo Guillermo Francella al hablar de Javier Milei

Hace algunos días Guillermo Francella habló en apoyo al gobierno de Javier Milei y esto despertó una ola de críticas en sus colegas. En medio de la polémica, Florencia Peña se expresó al respecto y fue categórica con sus palabras.

La actriz fue invitada al programa de streaming conducido por la Negra Vernaci y Humberto Tortonese en Olga, y allí manifestó su postura en torno a lo que estaba viviendo su colega y compañero de tira durante muchos muchos años.

"Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando. Esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo... Y claro, lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces", comenzó diciendo.

Florencia Peña Guillermo Francella

Luego habló más en profundidad y analizó: "Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro. Y yo creo el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco".

"Estamos desviando el foco, cuando es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí. Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga", cerró la protagonista de Casados con Hijos.