Duelo de ocho: cuáles son las cuatro parejas semifinalistas del Bailando 2023

Luciano 'El Tirri' y Fiorella Giménez hicieron una coreografía con la canción Ojos así, de Shakira; Anabel Sánchez y Tito Díaz, por su parte, bailaron Vogue, de Madonna. Brian Sarmiento y Soledad Bayona hicieron lo propio con el tema Happy, de Pharrel Williams; y por último, Noelia Marzol y Jony Lazarte bailaron flamenco.

Hacia el final del programa, el presentador anunció a los cuatro semifinalistas y, lamentablemente, a los cuatro eliminados de la competencia. Es así que el jurado eligió por unanimidad a Lourdes Sánchez y a Tuli Acosta para que se conviertan en las primeras semifinalistas.

Acto seguido, el público eligió a los últimos dos semifinalistas del concurso. Con el 26,9 por ciento de los votos, Noelia Marzol pasó a la siguiente etapa. También lo hizo El Conejo, quien obtuvo el 23,4 por ciento de los votos de la gente. Anabel Sánchez, Brian Sarmiento, Yeyo De Gregorio y El Tirri tuvieron que abandonar la difícil competencia.

Pero los anuncios no terminaron ahí, porque Marcelo Tinelli también adelantó que el jueves Tuli Acosta y Sandro Leone se enfrentarán a Lourdes Sánchez y Nico Villalba. En tanto, el viernes El Cone y Martina Peña competirán contra Noelia Marzol y Jony Lazarte. El lunes llegará la gran final.

Este lunes, en el Bailando 2023 (América TV), el conductor Marcelo Tinelli mandó al frente a su primo Luciano 'El Tirri' después de recibir la boleta de las expensas. Los primos desde hace un tiempo viven en el mismo departamento y parece que El Tirri tuvo un pequeño percance y ahora tendrá que pagar una exorbitante cifra.

"Yo les quiero decir una cosa que no lo he dicho públicamente, pero hoy me llegaron las expensas del edificio. Voy a contar una cosa que es en serio. Me viene una expensa con un adicional de 352 mil pesos. Una locura", comenzó diciendo el presentador.

"¿Por qué?", le preguntaron sorprendidos desde la tribuna. "Llamo al tipo de abajo y le digo: 'Es un delirio esto, qué es esto'. Me dice: 'No, porque rayaron todo el piso de arriba, del último piso, que no es sala de baile, y fue su primo Luciano 'El Tirri'. Le digo: '¿Mi primo?' 'Sí, ensayaron, tenemos los videos', me dijo el conserje", contó Marcelo.

"Es increíble que me pase eso", acotó El Tirri haciéndose el despistado. Ahí, Tinelli continuó contando: "¿Pero por qué lo tengo que pagar yo? Dicen que se tiró...¿se acuerdan esa cosa que trajo de plástico acá? Se tiró con el coso de plástico y rayó todo el piso y hay que hacerlo de vuelta. Todo el plastificado del piso 29".

"Quería decir solamente una cosa: era una rayita así", dijo el participante mostrando con sus dedos el tamaño de la raya y el conductor lo interrumpió: "No, son muchas rayas. Subí y las vi yo".

"Ya les mandé el pago, les dije: 'olvidate, hoy bailo, mañana te mando todo el pago, porque es una locura esto que pasó'", se excusó El Tirri que estaba vestido de Cristóbal Colón.