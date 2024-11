Dura advertencia de L-Gante a Tamara Báez tras su furia por la foto de Wanda Nara con Jamaica

“Me da mucho rechazo que usan a mi hija y la sumen a esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él, no me sorprende nada, mañana está con otra y listo, pero que la única vez que la ve tiren esa fotito, no va. Desubicada, ni que tuvieras 20 años”, lanzó picante la influencer.

l-gante wanda nara jamaica.jpg

Lo cierto es que desde Instagram, un usuario marcó este enojo de la madre de Jamaica por la foto y el cantante de cumbia 420 se refirió al respecto en uno de los comentarios de la publicación.

“La mamá si puede sacarse fotos con la nena y su nueva pareja pero el papá no”, comentó una usuaria de L-Gante defendiendo ante el ataque de su ex y madre de su hija, quien está en pareja con Thiago Martínez.

A lo que el artista comentó con serenidad ante esa observación: “Tengo fe de que ya no pase eso”, adelantando que las cosas puedan cambiar a la brevedad.

l-gante respuesta tamara baez por su furia con la foto de wanda con jamaica.jpg

La explosiva reacción de Tamara Báez al ver la foto de Wanda Nara y L-Gante con Jamaica

Wanda Nara compartió la imagen en cuestión en sus historias en Instagram, L-Gante replicó dicho posteo y no hizo más que engranar a su ex pareja.