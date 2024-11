La explosiva reacción de Tamara Báez al ver la foto de Wanda Nara y L-Gante con Jamaica

l-gante wanda nara jamaica.jpg

"Me da asco que una mujer hago eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero, que la única vez que la ve, tiren fotos no va. Sos un desubicado, ni que tuvieras veinte años", agregó, sacada.

Wanda Nara compartió la imagen en cuestión en sus historias en Instagram, L-Gante replicó dicho posteo y no hizo más que engranar a su ex pareja.

Visiblemente molesta, Tamara remató: "Lo que ven es lo que es. Y no digo más nada porque dejo muy abajo a más de uno".

Fuerte condena a L-Gante: prisión en suspenso por daños y amenazas

L-Gante fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por el delito de daños y amenazas. El artista fue absuelto por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravado por el uso de armas de fuego.

La sentencia se dio a conocer los tribunales de Mercedes. El artista tuvo a su favor la falta de antecedentes, que fue un atenuante a la hora de determinar su culpabilidad.

Antes de dar el veredicto, el juez Racca fue contundente con su alocución. “Voy a hablar sobre las razones de la decisión que tomé. Me interesa que queden claro los motivos. Pido silencio hasta el final. Si esto no se respeta, voy a desalojar la sala”, advirtió.

Y sumó: “Es muy común que nos encontremos con un caso como el que nos encontramos hoy, distintas hipótesis, distintos hechos. No podemos investigar eternamente”.

Racca culminó con una frase determinante: “Hay una diferencia entre creer y aceptar. Hay ciertas proposiciones que se dieron por acreditadas, otras no... Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”.