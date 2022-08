Durísima confesión de Luciano El Tirri sobre su adicción al alcohol: "Abusé..."

tirri con los cadillacs.jpg Luciano El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, en sus épocas como integrante de Los Fabulosos Cadillacs, allá por los '90.

“Ni porro, ni pastillas, ni merca… ¡Nada! Abusé del alcohol, en definitiva, la droga legal. Chupaba demasiado hasta que pude darme cuenta de que si no frenaba la situación, chau… Y supe pegar el volantazo a tiempo. Ahí, justo. Muy justo”, se sinceró. Y recordó: “Fue en 2012. Como productor había llevado a Charly García y a Fito Páez a cantar a Bogotá, Colombia. Un gran suceso. Todo sold out. Reventado. Una locura… Y no me acuerdo de nada. La última imagen que tengo es la de estar pasando por El museo del Vodka y llevar dos botellas hasta el hotel. Eso fue un día viernes”.

Asimismo continuó recordando aquel momento en el tocó fondo: “Me desperté el domingo, desnudo, con notas musicales pintadas en mis uñas y el sonido de las constantes llamadas de Mimi a través del Skype. No entendía qué había pasado. Nunca vi el show. Ni siquiera me enteré de que Charly había sido asistido de urgencia por un pico de presión. Fue un golpe psicológico, sentí que el sistema nervioso, el alma o lo que haya sido se desprendía de mi”.

Fue allí cuando el actual jurado de Canta Conmigo Ahora aseguró que él mismo pidió que lo internasen y "Al llegar al aeropuerto de Bogotá vi una capilla divina, entré, me arrodillé y dije: ‘Jesús, te prometo que si paso de esta no tomo más’”. Afortunadamente reaccionó a tiempo y el próximo 23 de octubre cumplirá 10 años sin tomar una gota de alcohol y no lo extraña, según confió. “Parte del problema mío, por el cual tomaba, era no poder asumir que no fui el padre que vi en casa. Duro, pero es verdad”, concluyo brutalmente honesto.

La pregunta sin filtro de Ángel de Brito al Tirri sobre el presente sentimental de Marcelo Tinelli: "¿Está saliendo con...?"

Como cada noche, Ángel de Brito recibe a diario en LAM alguna figura del ambiente artístico a quien sabe sacarle todo el jugo en materia de primicias e información. Y la presencia de Luciano El Tirri en el ciclo de América TV no fue la excepción, donde además de repasar sus comienzos con Los Fabulosos Cadillacs, el conductor le consultó si pasa algo entre Marcelo Tinelli y Florencia Peña.

Teniendo presente que el cabezón se separó hace unos meses de Guillermina Valdés, quienes por ese entonces salieron a blanquearlo para evitar todo tipo de rumores y especulaciones, y en vista de las imágenes que trascendieron en medio de los festejos del día del amigo donde se lo vio a Marcelo Tinelli muy cerca de Florencia Peña en un restó, de Brito fue al hueso y acorraló a Luciano El Tirri.

angel de brito tirri tinelli de fondo captura.jpg Luciano El Tirri visitó LAM (América TV) en el mes de julio pasado, donde habló de su relación con Marcelo Tinelli, su primo.

"El Marcelo soltero...Se separó de Guillermina hace un tiempo. Está saliendo de joda, bastante. ¿Está saliendo con Flor Peña? Ayer vi un video donde andaban muy amigos los dos", disparó sin filtro Ángel de Brito.

"¿Con quién? No...bueno, ayer el día del amigo. Son amigos", reaccionó El Tirri. Pero el conductor de LAM agregó picante "Ella es poliamor, se puede comer a Marcelo. Fueron familia, pero están como muy cerca. No son amigos. Una despedida con Marcelo anda bien".