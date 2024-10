Cantando 2024: el apasionado beso entre Mimi Alvarado y su compañero que generó polémica

Mimi Alvarado beso

A su vez, habló del vínculo con su compañero y admitió: “Yo tengo mucha conexión real con él. Hay conexión en las miradas, eso transmite y hay cosas que no mienten. Pero es una conexión linda, sana y limpia, no algo sexual”

Por su parte, Merdeni confirmó que actualmente no estaba en una relación formal y confesó: “Mimi es una chica muy linda, yo respeto que esté en una relación de muchos años y hay una línea que yo no cruzo. Tengo códigos y si está en pareja, está en pareja. Si estuviese soltera sería una mujer que invitaría a tomar algo, sin dudas”.

“Tengo novio hace 18 años pero nada, uno cuando conecta, conecta. No es culpa de nadie, pero conecte sanamente”, finalizó la novia del primo de Marcelo Tinelli.

Yuyito González explicó el motivo por el cual no puede sumarse al Cantando 2024

En las últimas se supo Amalia Yuyito González fue convocada para participar del Cantando 2024 (América) y se generó una fuerte expectativa por ver a la primera dama como parte del certamen de canto conducido por Florencia Peña.

"Yuyito está a un paso de firmar su contrato para formar parte del VAR. Ella está con muchas ganas porque su hija está cantando ahí y le está yendo muy bien", fueron las palabras del periodista Guido Záffora en Intrusos (América).

Sin embargo, Primicias Ya se puso en contacto con la conductora, y la misma aseguró que finalmente no podría formar parte del programa como miembro del VAR.

Florencia Peña_Cantando 2024.jpg

En este caso, Yuyito también evaluaría la performance de los participantes pero con la posibilidad de modificar el puntaje obtenido tras la devolución del clásico jurado integrado por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino.

“No me sumo al Cantando, para nada. La verdad que no me es posible. Me habían hablado de la posibilidad de ir al VAR pero la verdad es que no porque yo hago mi programa muy temprano y no me dan los tiempos”, explicó.

A su vez, sin dar más detalles, señaló: “Tengo muchas actividades en este momento y no me es posible estar”.