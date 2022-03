Durísimos comentarios a la astróloga Jimena La Torre por su posteo sobre Gerardo Rozín

La reciente muerte del querido periodista Gerardo Rozín golpeó fuerte, tanto en la comunidad del medio como en la sociedad en general. El triste hecho sorprendió a todos el viernes por la noche, momento desde el cual famosos y no famosos no dejan de despedirlo desde sus redes. Cada uno a su manera, claro. Y la conocida astróloga Jimena La Torre no fue la excepción, pero los internautas no se lo perdonaron y la tildaron de desubicada.