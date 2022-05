Duro cruce de Gabriel Oliveri y Martín Salwe en El hotel de los famosos

Y llegó a agregar: “Por el regreso de los chicos y su energía fue una de las semanas más lindas por lo que también aproveché para…”.

Ahí fue interrumpido por un largo aplauso de Martín Salwe, actitud que fue advertida por El Chino Leunis, y ahí se desató el fuerte descargo del locutor.

Embed

Martín Salwe salió al cruce de Gabriel Oliveri

“Es que fue lejos, pero lejos, el peor staff de la historia del hotel. Pero lejos, ¿eh? Y en muchas actitudes de algunos, no de todos, hubo una falta de respeto al oficio, de verdad. Fue un papelón y una vergüenza”, dijo molesto Martín Salwe en contraposición de lo que observó el gerente del hotel.

A lo que Oliveri retrucó: “Te pregunto a vos: ¿qué decís a la tierra en la cama de Matilda y a la miel en las escaleras?”. “No sé quién hizo eso”, se defendió el polémico participante, quien ya se había cruzado fuerte con Majo Martino, su ex amiga.

“¿Y ustedes facilitaron el trabajo de ellos? No los dejaron entrar a algunos para que les hagan la habitación”, argumentó el periodista.

“¿La cocina hoy la viste? No, no estabas. Okey, gracias”, tiró picante Salwe. “Estaba la gente que tenía que estar y nadie me comentó nada”, le manifestó Gabriel Oliveri. Y Salwe cerró: “El trabajo es de ellos, no de ustedes”.