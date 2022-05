Majo Martino fulminó a Martín Salwe tras quedar eliminada de El hotel de los famosos

"No conocía a casi nadie y yo dije 'qué suerte que entro con un aliado'. Cualquier cosa que suceda estamos el uno para el otro", admitió la periodista. Luego, agregó: "Cambió la actitud cuando empecé a estar con Alex Caniggia".

"No creo que sean celos porque era amigo, pero hace todo muy para la cámara", explicó para aclarar el posible motivo por el cual el locutor tomó otra postura con ella.

"Está desesperado para aprovechar esta situación de fama y ego, va por un mal camino. Espera salir y que le digan que fue un buen jugador", cerró Martino.

Amigos y conocidos desde antes de ingresar a El hotel de los famosos, la relación de Majo Martino y Martín Salwe se resquebrajó a medida que fue avanzando la competencia en el reality de El Trece al punto tal de llegar a tratarse como verdaderos enemigos. Así, tras perder el juego de la H contra Locho, los conductores pidieron unas palabras a sus compañeros para despedir a la periodista.

Tras las palabras políticamente correctas de Chanchi Estévez, tomó la palabra el locutor. “No me quiero quedar con la imagen de acá, de nuestra relación, me quedo con todo lo anterior y no tengo ninguna duda que afuera va a ser distinto, y espero creer que vos también querés eso”, arrancó Salwe. Pero la respuesta de Majo no tuvo el mismo feedback, ya que disparó, entre angustiada y enojada, “Mirá, es la primera vez que me hablas con cariño acá adentro. Yo no sé si vos estás jugando, no lo puedo entender, creo que lo voy a entender luego, pero es la primera vez que me estás hablando desde ese lugar”.

Y agregó “Las demás veces fuiste muy agresivo, innecesariamente. No me lo merezco porque lo que más me duele es que vos me conocés de verdad, y vos no eras así, no sé en qué te convertiste acá adentro, sinceramente”. En ese momento, el Chino Leunis intentó echar un manto de piedad, asegurando que ya tendrán la posibilidad de encontrarse afuera, pero Martín Salwe visiblemente enojado por la devolución de su ex amiga disparó “No, ya está, después de esto…Acá del hotel me voy con todo, me voy agresivo, con malicia, homofóbico, bulinero”.

En tanto, le dijo mirándola a la cara “La gente ve todo, no hay que explicar mucho, no hay que hablar demasiado, después cada uno saca su conclusión. Esto que estás haciendo me parece que es un poco en caliente, quizás cuando lo veas, esto último, te vas a arrepentir”. "Al contrario, estoy bien, y ni siquiera querría arruinar este momento tan lindo con esto, así que dejémoslo ahí y afuera, si se da, vamos a hablar”, se mantuvo firme Majo Martino. “ Depende de vos, no de mí, lo que vos quieras, ahora me da igual”, reaccionó él, mientras que ella afirmó “No quiero arruinar esto”, dando por concluido el tema.