Gran Hermano: ¿quiénes son los nominados de esta semana?

El líder de la semana, Nicolás Grosman, votó a Joel Ojeda y a Virginia Demo. Por otro lado, Federico 'Manzana' Farías decidió darle dos votos a Bautista Mascia y uno a Agostina.

Virginia, por su parte, le dio dos votos a Lisandro y uno a Bautista. Más adelante, nominó Bauti, quien le dio dos puntos a Virginia y uno a Catalina.

Rosina Beltrán eligió nominar a Agostina, con dos puntos, y con un punto a Martín. Emmanuel Vich fue contundente y votó a Bautista y a Lisandro. "Siento que es falso", dijo sobre el último jugador.

En el confesionario, Licha le dio dos puntos a Joel y uno a Catalina. Inmediatamente, nominó Agostina y votó a Bautista y a Martín. El Chino, en tanto, eligió para que vayan a placa a Joel y a Virginia. El último en votar fue Joel y nominó a Bautista y a Lisandro.

La placa de nominados, entonces, quedó conformada por Isabel, Furia, Bautista, Joel, Lisandro y Agostina. Ahora habrá que esperar hasta mañana para que Nicolás termine de definirla.

La insólita estrategia de Cata y Furia para enloquecer a Licha en Gran Hermano

En Gran Hermano (Telefe), Lisandro Navarro y Juliana 'Furia' Scaglione tuvieron un fuerte enfrentamiento el martes a la noche, y la tatuada planeó esta mañana junto con su amiga Catalina Gorostidi una estratagia para hacer enojar al jugador.

El martes, Furia lo acusó de llevar y traer información. "Esta no es tu casa, es la casa de todos. No como más nada que cocine este tipo (por Licha) y no me vengan a llamar para comer. Yo hago lo que se me cante. Hay comida para todos. Me puedo cocinar sola. Hace dos meses que vengo comiendo lo que a él se le canta cocinar", le dijo Juliana a Lisandro.

Esta mañana, en tanto, Cata y Furia decidieron robar y esconder todos los mapples de huevo, ya que Licha se encarga de cocinar. "Este estúpido no se dio cuenta. No digamos nada hasta la tarde. Nico dice que hay ocho mapples. Ni miraron", le contó entre risas la pediatra a Furia.

Acto seguido, Furia expresó: "Vamos a explicarle a la gente: nos robamos todos los huevos". Y Cata agregó: "¡Y él quería hacer arroz con huevo!".