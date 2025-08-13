La palabra de Mica Tinelli tras su separación de Licha López: "Se volvió imposible"

Esta confirmación llegó después de que, en abril de 2025, Pepe Ochoa revelara en LAM (América TV) que la pareja atravesaba una crisis. "Están en un momento donde tienen que empezar a tomar decisiones, y están con proyectos de vida diferentes", había dicho entonces el panelista, aclarando que "no tienen hijos". En aquel momento, el propio Ochoa señaló que "la distancia está haciendo estragos en la relación".

Según Ochoa, "ella está muy abocada a su marca, Ginebra. Y él también le hizo una propuesta de acompañarlo en su carrera futbolística, por más que a él no le quede tanto tiempo, porque es una persona grande, no es que recién empieza". La pareja, que inició su romance en 2019, ya entonces se encontraba "tomándose un tiempo para replantear el vínculo porque tienen que tomar una decisión y nadie quiere ceder en su profesión".

Con el paso de los meses, esos rumores terminaron confirmándose con las palabras de Mica, que dejaron en claro que, aunque el cariño sigue intacto, la vida profesional y la distancia pesaron más en la balanza.

Mica Tinelli y Licha López se separaron tras seis años de relación. Después de varios años juntos, el entorno de la ahora expareja indicó que la relación llegó a su fin por diferencias personales.

El martes en LAM (América TV) se dieron a conocer novedades de manera enigmática. Entre los temas tratados, se mencionó que Sandra Borghi estaría en pareja con un empresario y que vínculos como los de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, así como el de Fito Páez con Eugenia Kolodziej, habrían llegado a su fin tras una larga etapa juntos. Dentro de este abanico de noticias, también apareció otra separación: la del futbolista y la hija de Marcelo Tinelli.

El encargado de revelar la información fue Pepe Ochoa, quien lanzó sin rodeos: “Él la dejó porque se desenamoró”, provocando la reacción apesadumbrada de sus compañeras en el estudio.

En el programa recordaron que, tiempo atrás, en el reality de los Tinelli, ya se había visto un momento de tensión donde Mica comentaba las dificultades de mantener la relación a distancia. Esa situación, según se especula, habría sido clave en el desgaste del vínculo. Sin embargo, el panorama cambió, ya que actualmente él vive en Córdoba, ciudad en la que se encuentra jugando para Belgrano.