El fuerte posteo de Luciana Salazar tras la condena de Claudio Contardi: "Sufrimos..."

El desahogo de Julieta Prandi después de la sentencia a Claudio Contardi

Claudio Contardi fue sentenciado este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana a cumplir 19 años de cárcel por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber provocado un serio daño en la salud mental de la víctima, Julieta Prandi.

A la salida del edificio judicial, la modelo se dirigió a los medios para expresar lo que representa este fallo en su vida tras años de espera y lucha constante.

"Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia no me escuchó solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado, a todos los medios les agradezco, esto tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió", dijo.

"Espero que a partir de ahora la condiciones para las víctimas cambien, las víctimas desisten porque no pueden más. Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida que puedo elegir y ser feliz", se sinceró Julieta Prandi, quien entró al tribunal apenas se conoció la sentencia contra su expareja, y anticipó que más adelante buscará ver el momento exacto en que se leyó el veredicto.

"Hay un antes y un después", reconoció con algo de alivio al referirse a la condena impuesta a Claudio Contardi. En cuanto al impacto que esto tuvo en sus hijos, comentó: "Están en crisis, cayendo, el más grande está cayendo de la gravedad de los hechos que hasta el día de hoy se lo oculté".

"19 años es una pena ejemplar, creo que está bien, son 19 años y casi casi el infierno que yo viví que fueron veinte. Lo importante es que hoy se lo detuvo", expresó en conformidad con la decisión judicial. Y agregó con fuerza: "¡Se lo llevaron preso!".

"El miedo siempre está, la custodia está conmigo. Yo estoy trabajando como siempre. Fue todo un desgaste emocional incluso cuando comenzó el juicio y hubo un pedido de nulidad. Fueron cinco años acatando a cada pericia y cada instancia, fue muy difícil llegar hasta acá", aseguró la modelo.